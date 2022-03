Video: Xe tăng Nga nổ tung như "quả cầu lửa" sau khi trúng hỏa lực của Quân đội Ukraine

Một khoảnh khắc kinh hoàng đã được Bộ Quốc phòng Ukraine công bố hôm 15/3 khi một chiếc xe tăng của Quân đội Nga bị nổ tung lúc đang hành tiến trong ngày thứ 20 của “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Theo đó, trong đoạn video được ghi lại bằng máy bay không người lái, người xem có thể nhìn thấy rất rõ chiếc xe tăng Nga bị trúng hỏa lực, nổ tung rồi bốc cháy như quả cầu lửa.

Mục tiêu dường như bị tấn công bằng tên lửa chống tăng hoặc chạy đè lên mìn bộ binh gài sẵn trước đó.

Đăng tải cùng đoạn video này, Bộ Quốc phòng Ukraine còn phát đi thông điệp đi kèm với nội dung: “Kết thúc rồi, Lữ đoàn Lính dù Độc lập Số 25!... Chúng ta sẽ chiến thắng. Vinh quang thuộc về Ukraine!”.

Hình ảnh xe tăng Nga phát nổ sau khi trúng hỏa lực của Quân đội Ukraine. Ảnh: Daily Mail

Song song với đó, Chính phủ Ukraine cũng công bố hình ảnh đồ họa về số lượng thiết bị của Nga đã bị phá hủy sau 20 ngày giao chiến với các lực lượng quân sự Nga.

Chỉ cách đây chỉ vài ngày, một đoạn phim quay bằng máy bay không người lái cũng ghi nhận cảnh Quân đội Ukraine tiêu diệt nhiều xe bọc thép và một trung tâm chỉ huy của Nga khi cuộc chiến bước sang ngày thứ 18.

Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã ra lệnh thực hiện "một chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine, đồng thời cảnh báo các nước khác rằng bất kỳ nỗ lực nào can thiệp vào hành động quân sự của Nga sẽ dẫn đến "những hậu quả mà họ chưa từng thấy".

Tuy nhiên, chiến dịch này được xem là một cái kết đầy tai họa sau nhiều nỗ lực ngoại giao không có kết quả của các nhà lãnh đạo phương Tây nhằm ngăn chặn chiến tranh trước những yêu cầu của Nga về việc dàn xếp lại trật tự an ninh thời hậu Chiến tranh Lạnh ở châu Âu.

