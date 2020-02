Video: Kinh hãi hàng chục con lợn chết bị vứt la liệt trên cánh đồng

Your browser does not support the video tag.

Ngày 14/2, ông Hồ Xuân Xuyên, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, chính quyền xã này đã tổ chức thu gom, đào hố tiêu hủy và khử trùng những xác lợn chết bị người dân vứt bỏ ra ruộng thời gian gần đây.

Nhiều ngày qua, tại một vùng nước trũng giữa cánh đồng trồng lúa thuộc địa phận xã Quỳnh Thanh, người dân tá hỏa phát hiện rất nhiều xác lợn bị vứt bừa bãi.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo Người đưa tin