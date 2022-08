VIDEO: Đình Tiến vụt sáng, lập siêu phẩm cháy lưới Nam Định

Chiều tối nay 13/8, SLNA có chuyến làm khách tới sân Thiên Trường của Nam Định ở trận đấu thuộc vòng 12 V.League 2022. Giống như trận cầu với Thanh Hóa, SLNA gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Nam Định.

Phải chờ tới phút 68, SLNA mới có được bàn thắng mở tỉ số sau những nỗ lực không biết mệt mỏi. Bàn thắng đến theo cách rất bất ngờ và người lập công cho đội bóng xứ Nghệ cũng khiến người hâm mộ bất ngờ không kém.

Your browser does not support the video tag.

Đình Tiến lập siêu phẩm cho SLNA

Xuất phát từ pha phản công của SLNA, các cầu thủ phối hợp tương đối nhuần nhuyễn. Bóng bật ra tuyến hai và Đình Tiến khống chế một cách khéo léo và dẫn bóng vài nhịp trước khi tung ra cú ở cự ly hơn 20m. Cú sút xa của Đình Tiến đưa bóng găm vào góc cao trong nỗ lực cứu thua tuyệt vọng của thủ thành Xuân Việt.

Đây thực sự là khoảnh khắc vụt sáng của Đình Tiến bởi trước đó, tiền vệ sinh năm 1998 không có nhiều cơ hội thực hiện các pha dứt điểm. Anh ăn mừng rất cuồng nhiệt với những người hâm mộ SLNA có mặt trên sân Thiên Trường.

Bàn thắng này giúp SLNA giải tỏa áp lực rất lớn, đồng thời đưa đội bóng xứ Nghệ vượt lên khi trận đấu trôi về khoảng thời gian nửa sau hiệp 2. Ở mùa giải năm nay, Đình Tiến ra sân 7/11 trận, trong đó có 6 trận đá chính và 1 trận vào sân từ băng ghế dự bị.

Đình Tiến là người hùng của SLNA trong trận đấu với Nam Định

Siêu phẩm cháy lưới Nam Định cũng là bàn thắng đầu tiên của Đình Tiến ở V.League 2022. Trong bối cảnh những ngôi sao được kỳ vọng như Phan Văn Đức hay Phạm Xuân Mạnh không thể "nổ súng", màn tỏa sáng của Đình Tiến càng có ý nghĩa quan trọng đối với SLNA.

Đình Tiến là một trong những sao mai của SLNA được HLV Nguyễn Huy Hoàng trao cơ hội ra sân thường xuyên ở mùa bóng năm nay. Đội chủ sân Vinh đang sở hữu nhiều cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển lớn và xứng đáng được trao gửi niềm tin.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: bongda365.top