Vì sao Tổng Giám đốc Techcombank bất ngờ xin thôi việc?

Nghị quyết hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) quyết định thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc ngân hàng đối với ông Nguyễn Lê Quốc Anh.

Thông tin từ ngân hàng cho biết, với ý nguyện về sống gần với gia đình, Tổng Giám đốc Nguyễn Lê Quốc Anh đã đề nghị Hội đồng Quản trị Techcombank không gia hạn hợp đồng kết thúc ngày 01/09/2020, sau khi hoàn tất nhiệm kỳ 5 năm thành công tại ngân hàng này.

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh.

Theo đó, trong thời gian 6 tháng tới, ông Nguyễn Lê Quốc Anh sẽ bàn giao công việc và hỗ trợ hội đồng quản trị chọn, phỏng vấn và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.

"Trong thời gian chưa bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch hội đồng quản trị quyết định cơ chế làm việc và tổ chức phân công công việc đối với giám đốc điều hành/phó tổng giám đốc và các cá nhân khác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền tổng giám đốc", nghị quyết nêu rõ.

Ngoài CEO, ban điều hành của Techcombank còn 3 phó tổng giám đốc và 16 giám đốc các khối. Phó Tổng giám đốc Phan Thanh Sơn mới đảm nhiệm từ tháng 8/2019 sau 8 năm ở vị trí giám đốc khối. Hai phó tổng giám đốc gồm ông Đỗ Tuấn Anh và Phạm Quang Thắng bắt đầu giữ chức này từ khá lâu trước đó.

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh gia nhập Techcombank từ tháng 5/2015 với vị trí Giám đốc Khối Chiến lược và Phát triển ngân hàng. Từ tháng 3/2016, ông đảm nhận vị trí CEO sau khi ông Murat Yuldashev có đơn xin thôi nhiệm hồi trung tuần tháng 1 trước đó. Trong khi thời gian trước khi chuyển giao của vị CEO cũ chưa đầy 2 tháng, ông Nguyễn Lê Quốc Anh chỉ chính thức nghỉ sau nửa năm tới.

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh tốt nghiệp Tiến sỹ công nghệ hạt nhân tại Đại học Purdue bang Indiana và tại trường Đại học bang California (Hoa Kỳ) là chuyên gia trong các lĩnh vực thiết lập tư duy chiến lược, quản lý dự án, phân tích kinh doanh và xây dựng mô hình kinh doanh hiệu quả, chiến lược kinh doanh và marketing, xây dựng kiến trúc hệ thống công nghệ.

Ông Quốc Anh cũng từng giữ vị trí cao cấp tại các tổ chức lớn tại Mỹ như T-Mobile US, Wells Fargo Bank, Nissan USA, Fortress Investment Group, TransMarket Group, McKinsey & Co, Viện Nghiên cứu khoa học liên bang Hoa Kỳ, Pacific Gas & Electric Co và nhiều tổ chức quốc tế khác.

Tác giả: Thu Hà

Nguồn tin: vietq.vn