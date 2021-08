Vì sao tổ công tác phá cửa, cưỡng chế đưa người phụ nữ F1 đi cách ly tập trung?

Bà H. lột quần áo, dùng ván cửa chống đối khi bị lực lượng chức năng đến đưa đi cách ly tập trung - Ảnh: H.HẢO

Liên quan vụ Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố bị can một người phụ nữ ở xã Diễn Kỷ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ khi đưa đi cách ly tập trung, nhiều ý kiến dư luận băn khoăn vì sao lực lượng chức năng phải phá cửa, đưa F1 đi cách ly mà không cho cách ly tại gia đình.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, ngày 23-8 tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu phát hiện một người đàn ông 54 tuổi mắc COVID-19. Sau đó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã Diễn Kỷ truy vết, xác định người tiếp xúc với F0 trong vòng 14 ngày.

Ngày 14-8, người đàn ông này có đến quán ăn sáng và tiếp xúc với vợ chồng bà H.T.H. (48 tuổi) ngồi ăn chung bàn nhưng không đeo khẩu trang. Danh sách F1 được lập ra và tổ chức đưa đi cách ly tại Trường mầm non xã Diễn Kỷ, trong đó vợ chồng bà H. là F1 có nguy cơ cao.

Chiều 23-8, tổ công tác xã Diễn Kỷ cùng đại diện chỉ huy thôn đến vận động hai vợ chồng bà H. đi cách ly tập trung.

Ông C. (chồng bà H.) đã chấp hành quyết định cách ly tập trung, đến trường mầm non xã. Tuy nhiên, bà H. cố tình không chấp hành quyết định đưa đi cách ly.

Lúc này, bà H. trình bày do nhà mới xây, không ai ở nhà trông coi tài sản và xin được cách ly tại nhà để bảo vệ tài sản.

Ông Đậu Xuân Trường - chủ tịch UBND xã Diễn Kỷ - cho hay tại thời điểm đó, nhà bà H. cơ bản đã hoàn thiện xong cửa, chỉ còn cửa tại cổng chính là chưa hoàn thiện. Việc đưa hai vợ chồng bà H. đi cách ly tập trung nhằm kiểm soát, không để dịch lây ra cộng đồng.

Dù được lực lượng chức năng vận động nhưng bà H. đã vào nhà và khóa trái cửa cố thủ bên trong suốt gần 3 giờ đồng hồ.

Sau nhiều giờ vận động, thuyết phục bà H. đi cách ly không được, lực lượng chức năng buộc phải phá cửa - Ảnh: H.HẢO

Trước tình huống trên, tổ công tác phá cửa, cưỡng chế bà H. đưa đi cách ly. Trong quá trình này, bà H. cởi quần áo và chửi bới những người đang làm nhiệm vụ.

Ông Dương Đình Chỉnh - giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An - cho hay toàn tỉnh hiện có gần 4.000 người là F1. Tất cả F1 đang phải cách ly tập trung tại các cơ sở trường học, doanh trại quân đội, khách sạn và chưa có quy định cho F1 cách ly tại nhà.

Theo ông Chỉnh, các khu cách ly tập trung của tỉnh đủ chỗ để F1 cách ly và đang được kiểm soát rất tốt. Việc cách ly F1 tại nhà rất khó giám sát. Nếu gặp người ý thức kém thì sẽ có rủi ro cao làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Ca COVID-19 giảm mạnh, TP Vinh tiếp tục xét nghiệm diện rộng Sáng 31-8, Nghệ An chỉ ghi nhận 3 ca COVID-19, trong đó có 1 ca cộng đồng tại TP Vinh, 2 ca là F1 đã cách ly trước đó. Đây là số bệnh nhân COVID-19 thấp nhất trong vòng 15 ngày qua tại tỉnh này. Như vậy, đến nay toàn tỉnh Nghệ An có 1.439 bệnh nhân COVID-19, hiện đang điều trị 1.022 bệnh nhân. Dự kiến, từ chiều 31-8 đến ngày 1-9, TP Vinh sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm diện rộng lần thứ 3 cho toàn bộ người dân trong thành phố.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ