Vì sao nữ giám đốc bị tố làm lây dịch Covid-19 được xuất viện khi còn dương tính?

Khám xét chậm 1 ngày Như Báo Người Lao Động đã thông tin, đầu tháng 9-2021, bà Nguyễn Huỳnh Như lên mạng xã hội tự nhận mình là F2, đang được cách ly tại nhà. Đến ngày 9-9 thì bà Như bị phát hiện dương tính với SASR-CoV-2. Trong số 31 F1 của bà Như, có 6 người thành F0 (gồm có nhân viên, mẹ và con của bà Như). Sau 14 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, ngày 24-9, bà Như cùng mẹ ruột và con nhỏ được xuất viện. Trong thời gian bà Như nhập viện để điều trị Covid-19, dư luận bức xúc vì từ khoảng thời gian bà này tự xưng là F2 cho tới khi thành F0 đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Ngày 23-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn nơi đông người" đối với việc để lây lan dịch Covid-19 tại mỹ phẩm Đông Anh, theo nguồn tin tố giác tội phạm. Quyết định khởi tố vụ án và lệnh khám xét đối với 4 cơ sở của Công ty Đông Anh trên địa bàn TP Bạc Liêu được ký vào ngày 23-9. Tuy nhiên, mặc dù các địa chỉ khám xét nằm ngay trong nội ô TP nhưng đến sáng 24-9, Công an TP Bạc Liêu mới tiến hành thực hiện khám xét. Điều trùng hợp là đúng ngày 23-9, ông Nguyễn Chí Thiện (chồng bà Như và là F1 của nữ giám đốc này) được về nhà sau khi hoàn thành cách ly 14 ngày theo quy định.