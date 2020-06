Vì sao giang hồ mặc áo cam khi đập phá quán nhậu ở TP.HCM?

Your browser does not support the video tag.

"Việc không ngăn được nhóm đập phá quán ốc vì thời gian rất sát nên lực lượng công an triển khai quân không kịp, vụ việc diễn ra chỉ vài phút" đại diện Công an TP.HCM nói.

Chiều 7/6, Công an TP.HCM đã tổ chức cuộc gặp gỡ báo chí, cung cấp thông tin vụ hàng trăm giang hồ đánh người, đập phá quán nhậu ở quận Bình Tân.

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm trả lời báo chí. Ảnh: Quang Anh.

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó phòng Tham mưu, Công an TP.HCM cho biết vụ việc đã gây ảnh hưởng an ninh trật tự và được lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM và Bộ Công an quan tâm, chỉ đạo Công an TP.HCM làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm người đã huy động lực lượng, hẹn nhau giải quyết.

Để phân biệt “phe mình”, “phe địch”, một nhóm đã mặc áo cam, mang hung khí đến quán ốc ở quận Bình Tân. Tuy nhiên, do không gặp được người cần tìm nên nhóm này đã đập phá quán nhậu và đánh một nam thanh niên 30 tuổi bị thương.

“Việc xác định nguồn áo từ đâu, hung khí chuẩn bị lâu hay chưa thì Công an TP.HCM đang làm rõ”, ông Lâm nói.

Số hung khí công an thu giữ trong quá trình truy xét. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngoài ra, theo ông Lâm, quá trình nhóm người di chuyển trên đường Hồ Ngọc Lãm đến quán ốc, cảnh sát giao thông đã phát hiện thông báo qua bộ đàm để các lực lượng triển khai. Tuy nhiên, do đoạn đường quá gần nên cảnh sát không kịp triển khai lực lượng ngăn chặn.

Về băng nhóm còn lại, thượng tá Lâm thông tin đã bị công an đã phát hiện, triển khai lực lượng giải tán nên đã chặn đứng cuộc đụng độ.

Công an TP.HCM đã tạm giữ hình sự 15 người và kêu gọi những người liên quan đến vụ việc ra trình diện để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Theo lãnh đạo Phòng tham mưu, đối với tội phạm có tình chất băng nhóm, Công an TP.HCM thường xuyên có những chỉ đạo, những giải pháp phòng ngừa như công tác trinh sát quản lý địa bàn, phát hiện những đối tượng ăn chơi lêu lỏng, tụ tập, có biểu hiện gây rối thì lập tức gọi hỏi, răn đe.

Tác giả: Lê Trai - Quang Anh

Nguồn tin: zingnews.vn