Vì ghen tuông tình ái gã đàn ông truy sát hai mẹ con người yêu khiến một người tử vong

Thông tin với VietNamNet, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An phối hợp cùng Công an huyện Bến Lức cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Văn Chiến (57 tuổi, ngụ ở địa phương) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Nghi phạm giết người vì mâu thuẫn tình cảm. (Ảnh: VietNamNet)

Trước đó, vào khoản 21h20 ngày 15/3, Chiến hùng hổ cầm 2 con dao xông vào điểm buôn bán và là nơi thuê để ở của bà N.T.T.T (47 tuổi ở ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức). Người này cầm dao liên tục truy đuổi và chém vào người bà T.

Thấy mẹ bị đuổi chém, con trai bà T. là T.H.D (17 tuổi) chạy đến can ngăn nhưng cũng bị gã đàn ông chém vào đầu, bất tỉnh tại chỗ.

Quá sợ hãi bà T. chạy vào cửa hàng buôn bán điện thoại di động bên cạnh để trốn. Nhưng sau đó Chiến vẫn đuổi theo rồi chém liên tục nhiều nhát vào cơ thể khiến bà T. gục tại chỗ.

Sau khi gây án Chiến định rời hiện trường nhưng người dân đã truy đuổi, tước đoạt hung khí và giao đối tượng cho cơ quan công an.

Hai mẹ con bà T. được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Nhưng do vết thương quá nặng, bà T. đã tử vong, còn cháu D. đã qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân là do giữa Chiến và bà T. có mâu thuẫn tình cảm từ trước.

Hiện Vụ việc nghiêm trọng đã được lực lượng chức năng chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để mở rộng điều tra.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn