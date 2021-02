Vào tận trường ép học sinh lớp 12 ra ngoài đánh 'lên bờ xuống ruộng', nhận nước

Cần sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội Sau vụ việc này, cô Thanh cho rằng giải pháp cấp bách hiện nay cần sự chung tay của cả nhà trường, phụ huynh và các ngành ở địa phương. "Nhà trường không chạy trốn trách nhiệm, chúng tôi đã thực hiện hết các giải pháp nhưng vẫn còn một vài trường hợp đáng tiếc. Sắp tới sẽ tiếp tục làm mạnh hơn công tác bồi dưỡng kỹ năng sống cho các em. Tôi cũng rất mong mỏi phụ huynh nên dành thời gian quan tâm đến con em, vì vụ việc hôm qua liên quan đến các mối quan hệ bên ngoài xã hội. Về phía công an, cần tăng cường rà soát, ngăn chặn kịp thời những vụ việc tương tự", cô Thanh chia sẻ. Theo Công an huyện Tháp Mười, vụ việc đang được công an điều tra, truy xét. Nhiều khả năng do mâu thuẫn giữa hai nhóm "đàn anh, đàn chị". Sau khi có kết quả điều tra sẽ cung cấp thông tin sau.