Vào gọi ăn cơm, bố chết lặng thấy con 14 tuổi tử vong trong phòng

Ngày 24/1, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú và Công an xã Tân Lập khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ cái chết của một nam sinh trên địa bàn.

Nạn nhân được xác định là em Lê Tiến Đ. (14 tuổi, ngụ xã Tân Lập).

Trước đó, khoảng 18h ngày 23/, ông Lê Văn C. (bố của em Đ.) vào phòng riêng gọi em này ra ăn cơm tối. Tuy nhiên, gọi nhiều lần nhưng Đ. không trả lời, người bố đẩy cửa vào thì phát hiện cửa đã bị khóa từ phía trong.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, gia đình phá cửa xông vào trong phòng thì bàng hoàng phát hiện Đ. đang treo lơ lửng bằng một sợi dây. Mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng không may, em Đ. đã tử vong trước đó.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, Đ. mê chơi game. Trước đó, để hạn chế con trai nghiện game, gia đình đã cấm Đ. không được đi ra khỏi nhà.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cách đây không lâu, một trường hợp bé gái tự tử vì học theo clip trên mạng xảy ra ở TP.HCM khiến dư luận xôn xao.

Theo lời của người nhà nạn nhân, khoảng 14h10 ngày 12/10, trong khi bố mẹ đi làm, cháu V.T.D (5 tuổi, TP.HCM) ở nhà với ông bà ngoại. Lúc người lớn không để ý, D. đã học theo trò chơi trên YouTube bằng cách lấy một chiếc khăn voan buộc vào thành giường tầng trong phòng ngủ và tự treo cổ mình. Khi được người nhà phát hiện, bé đã rơi vào trạng thái bất tỉnh.

