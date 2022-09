‘Vào Bình Dương khám bệnh cho con, 3 anh em rủ nhau đi hát karaoke thì chết’

Chị Trần Thị Bích Vân (32 tuổi, quê Bình Định) không cầm nổi nước mắt khi xác nhận cả 3 người thân trong gia đình đã mất trong vụ cháy tối qua - Ảnh: CHÂU TUẤN

Khuya 7-9, tại Trung tâm Y tế TP Thuận An (phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), hàng chục thi thể nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, TP Thuận An) được chuyển vào đây, chờ người nhà đến làm thủ tục đưa về quê an táng.

Các nạn nhân trong vụ cháy là khách đến hát và nhân viên tại quán, nhiều độ tuổi khác nhau. Người thân và bạn bè của các nạn nhân đều bàng hoàng, đau xót trước sự mất mát quá lớn.

Trong số họ, có người ngã khuỵu khi vừa bước ra cổng bệnh viện, khi nhận dạng người thân của mình đã mất.

Ngồi lặng lẽ một góc tại trung tâm, chị Trần Thị Bích Vân (32 tuổi, quê Bình Định) suy sụp khi hay tin cả chồng, em trai ruột và anh rể cùng qua đời trong vụ cháy tại quán karaoke tối qua. Đến giờ phút này, chị vẫn chưa tin sự thật.

Chị Vân chia sẻ hai vợ chồng chị làm việc và sinh sống tại đây. Năm ngoái, đứa con trai lớn của chị qua đời vì bị u não ác tính. Đứa nhỏ mới sinh được 8 tháng thì giờ thảm kịch lại một lần nữa ập xuống gia đình chị.

Em trai của chị đi làm ở đảo Phú Quốc vừa mới ra Bình Dương chơi. Anh rể thì mang con từ quê vào đây khám bệnh. Tối qua, ba anh em cùng nhậu rồi rủ nhau đi hát karaoke.

"Anh rể khám bệnh cho cháu xong ghé nhà người em chơi rồi họ rủ nhau đi hát. Không ngờ chuyến đi lần này là chuyến đi định mệnh của anh ấy...", chị Vân nghẹn giọng.

Cách đó khoảng vài mét, nam thanh niên là em của nạn nhân Trần Danh Kiên (34 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) vừa bước ra từ nơi lưu trữ thi thể anh trai, anh vừa gọi điện thoại vừa khóc.

"Đúng anh ấy rồi mẹ ơi", nam thanh niên ngồi bệt xuống đất lau nước mắt.

Có mặt trước cổng trung tâm y tế lúc 23h30, một người đàn ông là bạn và người thân của một nhóm bốn nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke tối qua. Trong số bốn nạn nhân, người nhà chỉ mới nhận diện được hai người dựa vào đồ trang sức, hai người còn lại phải chờ cơ quan chức năng xét nghiệm ADN.

Anh này cho biết, nhóm còn hẹn thêm một người bạn khác, người bạn này đến trễ, ngay trước khi đám cháy bùng phát nên thoát nạn và gọi điện thoại báo cho bạn bè cùng gia đình hay tin.

Người nhà, bạn bè chị Trần Thị Bích Vân có mặt động viên, chuẩn bị thủ tục đưa 3 người thân đã mất về quê nhà Bình Định - Ảnh: CHÂU TUẤN

Hoa và nhang người nhà chị Trần Thị Bích Vân chuẩn bị để đưa những người thân đã mất về quê - Ảnh: CHÂU TUẤN

Bạn của nhóm 4 nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke tối qua chờ đợi với ánh mắt bàng hoàng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Rất đông người thân của các nạn nhân đến chờ nhận thi thể - Ảnh: MINH HÒA

Xe cứu thương ra vào liên tục - Ảnh: MINH HÒA

Người thân trông ngóng nhận thi thể các nạn nhân - Ảnh: MINH HÒA

Tác giả: CHÂU TUẤN - MINH HÒA

