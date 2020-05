“Vàng đỏ” Saffron – Kỳ 2: Bỏ 450 triệu đồng để mua 1 kg sản phẩm... “không có tác dụng gì đối với sức khoẻ”!?

Tại bài viết “Vàng đỏ” Saffron – Kỳ 1: Nhuỵ hoa nghệ tây- Saffron và kiểu quảng cáo lừa dối khách hàng, PL&DS đã thông tin đến bạn đọc việc trên các trang website saffron.vn, saffronvietnam.edu.vn, saffronvietnam.co, saffron-vietnam.com quảng cáo thực phẩm Nhuỵ hoa nghệ tây có tác dụng điều trị bệnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quảng cáo.

Để rộng đường dư luận, ngày 29/04/2020, PL&DS đã có buổi làm việc với 2 đại diện của Công ty Cổ phần Saffron Việt Nam (Cty Saffron Việt Nam) là ông Hạ Hồng Việt – Trợ lý Chủ tịch HĐQT và bà Đặng Thu Hà – Trưởng phòng Hành chính nhân sự tại trụ sở Cty ở tầng 2, số 61 Nguỵ Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Cty Saffron Việt Nam bức xúc vì người khác quảng cáo sai…

Ông Việt bày tỏ quan điểm rất bức xúc vì hiện nay có nhiều trang web hay nhiều người bán hàng đã quảng cáo thực phẩm này có công dụng điều trị ung thư: cty mình bị ảnh hưởng từ những bên kinh doanh xách tay. Thậm chí quay video nói dùng saffron sau 3 - 6 tháng khối ung thư nhỏ lại hoặc biến mất. Thực tế người ta dùng saffron không thấy cái điều đấy, không có một bằng chứng nào nói cái này chữa được ung thư cả.

Ông Việt cho biết, hiện Cty Saffron Việt Nam chỉ sử dụng trang web là saffron.vn và trang facebook Saffron Việt Nam để truyền thông. Cty đang phân phối các dòng saffron nguyên sợi của các thương hiệu như Bahraman, Edman, Gohar,…và mật ong saffron là sản phẩm hợp tác giữa Saffron Việt Nam và Viện nghiên cứu Ifrad.

Đối với saffron dạng nguyên sợi, có 3 loại chính là Jahan (250 nghìn VNĐ/1gram), Shyam (350 nghìn VNĐ/1gram), Salam (450 nghìn VNĐ/1gram).

“Nhuỵ hoa nghệ tây - Saffron giống như một loại trà, pha để uống, không có tác dụng gì đối với sức khoẻ. Bất cứ loại trung bình hay cao cấp thì đều không có tác dụng gì đối với sức khoẻ. Dòng 250 hay 450 nghìn VNĐ/gram cũng có tác dụng như nhau.

Thực phẩm này có công dụng chuẩn là dùng uống trà được, đắp mặt, nấu ăn, pha màu thực phẩm vì nó ra màu rất đẹp, họ thường cho vào đồ ăn, 1 loại gia vị thực phẩm, và nấu cơm nhiều hơn vì nó lên màu rất đẹp.

Đây là 1 loại thực phẩm bình thường, không cần xin giấy phép quảng cáo, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nếu nghĩ sản phẩm như một loại thần dược thì đó là con dao 2 lưỡi, 1 cách hiểu sai hoàn toàn, gây ngộ nhận cho khách hàng.” – đó là lời khẳng định về công dụng của Nhuỵ hoa nghệ tây từ ông Việt và bà Hà – đại diện Cty Saffron Việt Nam.

Với những công dụng được quảng cáo này hoàn toàn là lừa dối người tiêu dùng? Ảnh chụp website saffron.vn

Ông Việt cũng cho biết: Đối với sản phẩm Mật ong Saffron: Saffron Cordyceps Honey và Saffron Tumeric Honey bạn đọc phản ánh có nội dung quảng cáo như thuốc chữa bệnh trên web saffron.vn như: Hỗ trợ điều trị, ngăn chặn các bệnh ung, ức chế các khối u; Điều chỉnh rối loạn tim mạch; Hỗ trợ và điều trị các bệnh liên quan đến gan, thận, phổi; Hỗ trợ điều trị rối loạn và suy giảm chức năng tình dục, vô sinh; Kháng viêm, hỗ trợ cải thiện các bệnh viêm thấp khớp, viêm loét đại tràng, tim mạch; Làm đẹp da, giúp da sáng mịn và hạn chế mụn, sẹo;…

Ông Việt cho biết có việc quảng cáo này và sau khi được nhắc nhở thì bên Cty đã gỡ bở những nội dung đấy ngay.

Bà Hà, ông Việt cũng chia sẻ: “Hiện có 2 loại Nhuỵ hoa nghệ tây nguyên sợi, một loại nhập khẩu nguyên hộp từ Iran và một loại nhập nguyên liệu, đóng gói tại văn phòng giao dịch – tầng 2, toà nhà Comatce, số 61 Nguỵ Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.”

Theo Bản tự công bố cho sản phẩm Saffron Jahan thì đây là sản phẩm được nhập khẩu nguyên hộp từ thương hiệu Gohar của Iran

Nhưng Cty Saffron Việt Nam còn làm… sai hơn?

Theo đại diện Cty Saffron Việt Nam, các đơn vị kinh doanh saffron khác quảng cáo sai nên ảnh hưởng đến Saffron Việt Nam. Nhưng thực tế, những thông tin quảng cáo sai đó lại được chính Cty Saffron Việt Nam sử dụng để in lên tờ hướng dẫn sử dụng của cả 3 dòng saffron mà cty đang kinh doanh, thậm chí là in khá chi tiết như một loại thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng?

Tại buổi làm việc, Cty Saffron Việt Nam cung cấp cho PV một hộp sản phẩm Saffron Salam (trùng với sản phẩm bạn đọc phản ánh), bên trong có 1 hộp đựng saffron nguyên sợi và 1 tờ hướng dẫn sử dụng.

Phần công dụng trong tờ hướng dẫn sử dụng đó ghi nhiều công dụng tới mức dễ khiến người sử dụng lầm tưởng rằng đây giống như một sản phẩm "thần kỳ" mà không một loại thuốc y học phương Tây hay 1 bài thuốc y học cổ truyền phương Đông nào khó có thể “sánh” kịp.

Thậm chí nó còn như một thực phẩm chức năng kiêm mỹ phẩm hàng đầu trong các loại thực phẩm chức năng, như: Hỗ trợ điều trị và phòng chống ung thư; hỗ trợ và đẩy lùi một số bệnh về mắt; hỗ trợ điều trị bệnh Alzheimer (suy giảm trí nhớ); hỗ trợ hấp thụ sắt; giảm sốt, có tác dụng hiệu quả trong điều trị sốt, co giật; giúp da trở nên sáng và săn chắc hơn, hỗ trợ điều trị mụn.

Với công dụng “thần thánh” như vậy, tuy nhiên khi nói đến cách dùng thì tờ hướng dẫn sử dụng này chỉ đề cập đến việc “dùng cho nấu ăn” và “pha trà uống hàng ngày”?

Công dụng một đằng, cách dùng một nẻo

Tại buổi làm việc ngày 29/04/2020, bà Hà giải thích rằng đây chỉ là tờ hướng dẫn sử dụng và nó có ở tất cả các hộp sản phẩm saffron ở các dòng, khối lượng khác nhau của cty đang phân phối trên thị trường.

Tuy nhiên, tờ hướng dẫn sử dụng được đặt trong hộp sản phẩm saffron sau khi bị phản ánh có dấu hiệu quảng cáo sai công dụng sản phẩm, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng về công dụng của sản phẩm thì ngày 4/5 phía công ty lại có văn bản trả lời báo chí giải thích rằng đó chỉ là tờ rơi in thử nghiệm, lưu hành nội bộ, vì sơ xuất nên đã lọt ra ngoài. Trái ngược hoàn toàn như khẳng định trước đó:

“Về nội dung tờ rơi nhằm mục đích đem đến cho khách hàng cái nhìn tổng thể về sản phẩm này. Những thông tin in trên tờ rơi được trích dẫn từ cuốn sách The Canon of Medicine (Quyển II) - Avicenna's (Ibn Sina). Đây là 1 cuốn bách khoa toàn thư y học được bác sĩ - nhà triết học người Ba Tư Avicenna (Ibn Sina) biên soạn và hoàn thành vào năm 1025.

Chúng tôi cam kết đây chỉ là một tờ rơi độc lập; không phải là tem nhãn cố định của sản phẩm và chúng tôi chỉ in thử nghiệm với 1 số lượng nhỏ, lưu hành nội bộ. Tuy nhiên có thể vì sơ suất nên một số tờ rơi này đã lọt ra ngoài.”

Sau khi tiếp nhận phản ánh của phóng viên, chúng tôi đã nghiêm túc xem xét lại quy trình và cam kết rà soát lại số lượng tờ rơi trên thị trường, thông báo thu hồi tờ rơi trước ngày 15/6 (nếu có)”.

Ông Hạ Hồng Việt và bà Đặng Thu Hà trong buổi làm việc với PV

Ông Việt cũng khẳng định những thông tin đăng tải trên website saffron.vn công ty sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Vậy cty sẽ chịu trách nhiệm thế nào với những nội dung giới thiệu saffron trên web saffron.vn có công dụng như một loại “thần dược” và “âm thầm” gỡ bỏ những nội dung sai lệch đó website khi bị phản ánh?

Phải chăng do thuộc nhóm thực phẩm thường không cần xin giấy phép quảng cáo nên cty Saffron Việt Nam muốn quảng cáo như thế nào cũng được?

Mặc dù thông tin trên website bị gỡ bỏ nhằm “qua mặt” cơ quan chức năng, truyền thông đại chúng nhưng thông tin trong tờ hướng dẫn sử dụng đến từng khách hàng thì cty sẽ chịu trách nhiệm như thế nào?

Phía cơ quan chức năng sẽ thông tin, xử lý ra sao về vấn đề này?

PL&DS sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Tác giả: Ngọc Mai – Thiện Lương

Nguồn tin: phapluatdansinh.phapluatxahoi.vn