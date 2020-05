“Vàng đỏ” Saffron – Kỳ 1: Nhuỵ hoa nghệ tây- Saffron và kiểu quảng cáo lừa dối khách hàng

Thời gian vừa qua, rất nhiều người truyền tai nhau, bàn tán xôn xao về Nhuỵ hoa nghệ tây hay còn gọi là saffron vì công dụng chữa hoặc hỗ trợ điều trị bách bệnh rất “thần thánh” đang được quảng cáo “chấp hết” bất kỳ sản phẩm thuốc, TPCN nào có trên thị trường. Từ ung thư, giảm cân, xương khớp, lão hoá, co giật, thiếu máu, làm đẹp, mất trí nhớ, mất ngủ đến các vấn đề của “lục phủ ngũ tạng”, sức khoẻ tình dục…

Chưa biết giới y khoa đã nghiên cứu, công nhận tác dụng của loại “thần dược” này một cách chính thức như thế nào nhưng rất nhiều người, đặc biệt là các chị em dù không nhiều tiền cũng sắm cho được vài gram saffron vì những công dụng "thần kỳ" được quảng cáo của sản phẩm này là làm đẹp và phòng chống được nhiều bệnh khác, kể cả bệnh ung thư.

Nó được ví như “vàng đỏ” với giá bán “trên trời”, ở Việt Nam có nhiều đơn vị phân phối với giá từ 250 – 450 triệu cho mỗi kg (chia nhỏ thành từng gram để bán với giá 250 – 450 nghìn đồng mỗi gram) trên các trang thương mại điện tử, mạng xã hội, bán trực tiếp và trên các website như: saffron.vn, saffronvietnam.edu.vn, saffronvietnam.co, saffron-vietnam.com…

Tuy nhiên, PL&DS nhận được rất nhiều phản ánh của bạn đọc về việc Nhuỵ hoa nghệ tây được quảng cáo “thần kỳ” như vậy chỉ là “nói hươu, nói vượn”, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quảng cáo, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng về công dụng của sản phẩm nhằm bán được số lượng lớn hòng trục lợi.

Thông tin tới PL&DS, bạn đọc mang đến một hộp sản phẩm có ghi “Saffron Salam” được cho là của Cty Saffron Việt Nam, gồm 1 hộp đựng saffron nguyên sợi và 1 tờ hướng dẫn sử dụng.

Đáng nói, trong tờ hướng dẫn sử dụng đó, phần công dụng lại ghi rất rõ saffron có công dụng như một loại thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng “thần kỳ” như: hỗ trợ điều trị và phòng chống ung thư; hỗ trợ và đẩy lùi một số bệnh về mắt; hỗ trợ điều trị bệnh Alzheimer (suy giảm trí nhớ); điều trị thiếu máu, thiếu sắt; giảm sự suy yếu hệ thần kinh và viêm đa xơ cứng; giảm thiểu các vấn đề liên quan đến kinh nguyệt phụ nữ; giảm huyết áp; thúc đẩy quá trình lưu thông máu; giảm chứng mất ngủ, giảm cân và bảo vệ dạ dày; giảm viêm khớp và mệt mỏi; tốt cho tim mạch; tiêu diệt gốc tự do gây lão hoá và suy giảm chức năng; tăng cường khả năng ghi nhớ; chống trầm cảm; giúp tiêu hoá tốt hơn; lọc gan, thận và bàng quang; làm dịu cơn ho và điều trị viêm phế quản; kích thích ham muốn tình dục tự nhiên; chống lão hoá và giảm thiểu nếp nhăn, kích thích mọc tóc; giảm sẹo thâm do mụn; làm mờ vết nám; hỗ trợ hấp thụ sắt; giảm sốt, có tác dụng hiệu quả trong điều trị sốt, co giật; giúp da trở nên sáng và săn chắc hơn, hỗ trợ điều trị mụn.

Tờ hướng dẫn sử dụng này được đặt trong hộp sản phẩm Saffron Salam

Tiến hành khảo sát các trang web trên, phần thông tin về doanh nghiệp đều ghi Công ty Cổ phần Saffron Việt Nam. Thực phẩm Nhuỵ hoa nghệ tây được giới thiệu là nhập khẩu từ Iran, đất nước cung cấp tới 80% sản lượng saffron toàn thế giới.

Cụ thể, trang web saffronvietnam.edu.vn, saffronvietnam.co, saffron-vietnam.com nêu “saffron được biết đến như một loại thần dược chăm sóc sức khoẻ của mọi lứa tuổi”, “giúp điều trị các chứng trầm cảm và mất ngủ”, “giúp tăng cường thể lực và trí lực”, “ngăn chặn các tế bào ác tính nhất định”, “giúp điều hòa kinh nguyệt, giảm đau”, “giúp cải thiện thị lực”, “làm đẹp da với phái đẹp”,…

Trang web này đã nêu saffron có công dụng như một loại “thần dược”. Ảnh chụp từ website saffronvietnam.edu.vn

Còn trên website saffron.vn, trong bài viết về công dụng của Nhuỵ hoa nghệ tây đã nêu “Saffron được ví von như vị thuốc của thiên niên kỉ thứ 3. Những tác dụng của nhụy hoa nghệ tây trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh như mất ngủ, ung thư, trầm cảm, làm sạch máu, tăng ham muốn đã được chứng minh trong y học cổ truyền và khoa học hiện đại”.

Theo đó, bài viết này đã giới thiệu rất nhiều công dụng của Nhuỵ hoa nghệ tây, đáng chú ý với những công dụng như ngăn chặn tế bào ung thư, cân bằng nội tiết tố, cải thiện thị lực, trị mụn, trị thâm nám, trị quầng thâm.

Nhuỵ hoa nghệ được quảng cáo là có tác dụng với sắc đẹp cụ thể là trị mụn, trị nám. Ảnh chụp từ website saffron.vn

Trên web saffron.vn được cho là của Cty Saffron Việt Nam đăng bán sản phẩm Mật ong Saffron cũng quảng cáo công dụng như thuốc chữa bệnh.

Cụ thể, sản phẩm Saffron Cordyceps Honey có công dụng là Hỗ trợ điều trị các bệnh ung thư, ức chế các khối u, tế bào lạ; Điều chỉnh rối loạn tim mạch; Hỗ trợ và điều trị các bệnh liên quan đến gan, thận, phổi; Hỗ trợ điều trị rối loạn và suy giảm chức năng tình dục, vô sinh;…

Sản phẩm Saffron Tumeric Honey được quảng cáo công dụng là Kháng viêm, hỗ trợ cải thiện các bệnh viêm thấp khớp, viêm loét đại tràng, tim mạch; Ngăn chặn sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư; Làm đẹp da, giúp da sáng mịn và hạn chế mụn, sẹo;…

Công dụng cho sản phẩm Saffron Cordyceps Honey khiến người tiêu dùng lầm tưởng là thuốc chữa bệnh. Ảnh chụp website saffron.vn

Website saffron.vn cũng đăng tải nội dung nêu ý kiến của một số người nổi tiếng, người sử dụng Saffron mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh.

Theo đó, người được ghi là nhà báo B.H chia sẻ: “Từ ngàn năm qua, thế giới đã biết đến công dụng của nhuỵ hoa nghệ tây hay còn gọi là Saffron là có thể hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, trầm cảm, cao huyết áp, Alzheimer, mất ngủ, làm đẹp… 80% Saffron trên thế giới xuất xứ từ Iran”.

Đồng thời, trên website saffron.vn cũng giới thiệu “Cho đến thời điểm hiện tại, Saffron VIETNAM là doanh nghiệp duy nhất nhập khẩu trực tiếp saffron từ Iran mà không qua một nước trung gian thứ 3”.

Cũng theo thông tin quảng cảo thì Saffron VIETNAM hiện đang là đơn vị duy nhất nhập khẩu Saffron Bahraman trực tiếp từ Iran với đầy đủ chứng chỉ, giấy chứng nhận, kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế. Dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Iran tại Việt Nam, Saffron VIETNAM luôn đảm bảo cung cấp tất cả các dòng sản phẩm Saffron Iran của các thương hiệu lớn, chất lượng đạt chuẩn với giá cả cạnh tranh nhất mà gần như không có đơn vị nào khác trong nước làm được”.

Để làm rõ thông tin phản ánh và đi tìm sự thật về công dụng của Nhuỵ hoa nghệ tây, PV đã có buổi làm việc với ông Hạ Hồng Việt – Trợ lý Chủ tịch HĐQT và bà Hà – Trưởng phòng Hành chính nhân sự của Công ty Cổ phần Saffron Việt Nam. Họ đã "thừa nhận" những gì, thông tin sẽ có trong bài viết tiếp theo.

Tác giả: Ngọc Mai – Thiện Lương

Nguồn tin: phapluatdansinh.phapluatxahoi.vn