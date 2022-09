Văn Khang lập công, U20 Việt Nam đánh bại U20 Palestine

Trước trận đấu này, HLV Đinh Thế Nam bất ngờ thay 10 cầu thủ U20 Việt Nam. Cụ thể, những cầu thủ phải nói lời chia tay gồm Thành Đạt (HA Gia lai), Quang Duyệt (Quảng Nam), Trung Hiếu, Đăng Dương, Thành An (Viettel), Phúc Thịnh (Cần Thơ), Văn Thảo (An Giang), Giản Tân (Hà Nội), Nhật Minh (Nutifood JMG) và Hoàng Cảnh (SL Nghệ An).

HLV Đinh Thế Nam triệu tập 10 cầu thủ thay thế, gồm: Ngọc Sơn, Hiểu Minh, Hải Nam, Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Đức Phú (PVF), Quang Hiển (Nutifood JMG), Vĩ Hào (Bình Dương), Văn Cường và Xuân Tiến (SL Nghệ An).

U20 Việt Nam thay đổi nhân sự sau trận lượt đi với Palestine (Ảnh: Mạnh Quân).

HLV Đinh Thế Nam cho biết, về cơ bản, các cầu thủ được bổ sung nói trên đang thi đấu tại giải V-League và hạng Nhất cũng như đã từng nhiều lần khoác áo các đội tuyển trẻ U17, U19, nên chắc chắn hòa nhập rất nhanh với lối chơi của U20 Việt Nam.

Dù vậy, các cầu thủ mới lên U20 Việt Nam vẫn phải trải qua bài kiểm tra ở trận đấu tập nội bộ với U20 Palestine. HLV Đinh Thế Nam đã bố trí ngay một số gương mặt mới ở đội hình xuất phát của U20 Việt Nam.

Cụ thể, đó là các hậu vệ cánh phải Văn Cường, hậu vệ cánh trái Hải Nam cùng trung vệ Ngọc Sơn được bố trí ở hàng thủ bên cạnh trung vệ Đức Anh. Dưới khung thành là thủ môn Văn Bình.

Ở hàng tiền vệ, Văn Khang vẫn đảm vai trò trọng trách nhạc trưởng, còn Xuân Tiến được bố trí ngay từ đầu cùng với Thái Sơn. Bộ ba trên hàng công là Vĩ Hào, Quốc Việt và Thanh Nhàn.

Đây được xem là đội hình mạnh nhất của U20 Việt Nam, vì thế không bất ngờ khi đội chủ nhà kiểm soát bóng, làm chủ thế trận.

Phút 38, từ pha triển khai tấn công bên cánh phải, đội trưởng Văn Khang nhận đường chuyền của đồng đội trước khi tung cú dứt điểm chính xác mở tỷ số.

U20 Việt Nam thắng U20 Palestine 2-0 (Ảnh: Anh Khoa).

Đầu hiệp 2, ban huấn luyện U20 Việt Nam thay 5 cầu thủ vào sân. Phút 59, với pha đá phạt trực tiếp, Thanh Nhàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Trận thắng của U20 Việt Nam không trọn vẹn khi Quang Hiển lãnh thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với cầu thủ U20 Palestine ở phút 65.

Theo kế hoạch, U20 Việt Nam di chuyển vào Bình Dương vào ngày 9/9 để tiếp tục rèn giũa trước khi bay sang Indonesia tham dự vòng loại U20 châu Á 2023 vào ngày 12/9.

Tại giải châu lục, U20 Việt Nam nằm ở bảng F cùng với Hong Kong (Trung Quốc), Timor Leste và chủ nhà Indonesia. Các trận đấu diễn ra vào ngày 14/9, 16/9 và 18/9/2022 tại SVĐ Gelora Bung Tomo, tỉnh Surabaya, Indonesia.

Tác giả: An An

Nguồn tin: Báo Dân trí