Văn Đức có nghĩa cử cao đẹp, giúp đỡ gia đình hiểm nghèo tại Nghệ An

Mới đây, trang fanpage Nghệ An đã chia sẻ một câu chuyện hết sức đau lòng của một gia đình hiểm nghèo tại Nghệ An. Đó là trường hợp của chị Lê Thị Yến, sinh năm 1985 tại Nam Đàn, Nghệ An.

Chị Yến sớm lập gia đình, có 3 người con gồm 2 gái, 1 trai. Thế nhưng, cơn lũ năm 2010 đã lấy đi đứa con trai bé bỏng của chị, khi cháu mới đang tập đi. Vài năm sau, chồng chị qua đời. Mất chồng, mất con, chị Yến trở thành trụ cột chính của gia đình. Cuộc sống của 3 mẹ con phải nương nhờ ông bà ngoại.

Thậm chí, vài tháng gần đây, chị Yến đi khám bệnh và phát hiện mình mắc căn bệnh hiểm nghèo, bác sĩ nói không còn quá nhiều thời gian. Ước nguyện của chị là 2 con được học hành tới nơi tới chốn và không bị gọi là trẻ mồ côi, nếu chị cũng theo chồng về bên kia trong thời gian tới.

Tình cảnh hiểm nghèo của một gia đình tại Nghệ An

Câu chuyện cảm động về tình cảnh ngặt nghèo và tình mẫu tử thiêng liêng của gia đình chị Yến nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của xã hội. Đáng chú ý, bên dưới bài đăng, tiền đạo thuộc biên chế SLNA, Phan Văn Đức cũng có mặt. Anh đóng góp số tiền 2.000.000 đồng cùng lời kêu gọi mọi người hãy cùng chung tay giúp đỡ.

"Phép màu đến từ những điều nhỏ nhất. Cùng Nhau giúp Chị Yến làm nên điều thần kỳ nào cả nhà ơi. Cọt tin là chị sẽ khoẻ lại và các bé sẽ có tương lai tươi sáng nếu tất cả chúng ta cùng nhau giúp đỡ".

Văn Đức gửi lời động viên, kêu gọi ủng hộ

và đóng góp 2 triệu đồng

Tiếp lời kêu gọi của Phan Văn Đức, rất nhiều mạnh thường quân và cá nhân trên cả nước đã chuyển tiền về số tài khoản của chị Yến. Tất cả đều mong muốn và hy vọng, phép màu sẽ đến với người mẹ cả đời tần tảo này, để chị có thể tiếp tục cuộc sống và nuôi nấng 2 đứa con thơ.

Ngoài Phan Văn Đức, VĐV tâng bóng nghệ thuật hàng đầu Việt Nam là Đỗ Kim Phúc cũng góp một phần nhỏ bé của mình. Anh hy vọng mỗi người cùng giúp một tay và khẳng định phép màu là có thật.

Đây không phải lần đầu tiên Văn Đức hay Kim Phúc có nghĩa cử cao đẹp với xã hội. Là những người có tầm ảnh hưởng nhất định, cả 2 đều thường xuyên làm việc thiện khi có thể, đặc biệt là với những người dân quê nhà Nghệ An.

