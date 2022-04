Va chạm với xe đầu kéo, tài xế ôtô con tử vong do chấn thương vùng đầu

Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: KHÁNH LINH

Chiều 1-4, Công an huyện Quỳnh Phụ cho biết đã bàn giao thi thể tài xế trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra cùng ngày cho gia đình lo hậu sự sau khi hoàn tất thủ tục theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào sáng 1-4, xe đầu kéo do tài xế Hoàng Văn Hưng (40 tuổi, trú tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) điều khiển di chuyển trên quốc lộ 10 hướng Hải Phòng đi Thái Bình đến khu vực xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ bất ngờ xảy ra va chạm mạnh với ôtô con 5 chỗ do anh Phạm Văn V. (36 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Phụ) điều khiển hướng chiều ngược lại.

Chiếc ôtô biến dạng phần đầu xe sau vụ va chạm - Ảnh: KHÁNH LINH

Cú va chạm mạnh khiến ôtô con biến dạng phần đầu xe. Dù người dân sống gần hiện trường nhanh chóng gỡ đầu xe bị bẹp dúm để đưa nạn nhân ra khỏi xe đi cấp cứu nhưng tài xế V. đã không qua khỏi do chấn thương vùng đầu.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng triển khai lực lượng đến xử lý, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Khánh Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ