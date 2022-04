Uống say rồi dậy trong tình trạng khỏa thân, người phụ nữ sốc khi mở điện thoại nam đồng nghiệp

Mới đây, một người đàn ông 24 tuổi đã bị Tòa án Tối cao Singapore kết tội tấn công tình dục phụ nữ và hàng loạt tội danh khác, gây ra sự tổn thương tâm lý nặng nề cho nạn nhân. Tên của kẻ phạm tội và nạn nhân được giữ kín để bảo vệ danh tính.

Theo tờ The Strait Times đưa tin, người đàn ông này lần đầu làm quen với nạn nhân là nữ đồng nghiệp của mình vào tháng 11/2019. Họ đã trao đổi số điện thoại cho nhau, thỉnh thoảng liên hệ để nói chuyện về công việc và cuộc sống. Sau khoảng 8 tháng quen nhau, người phụ nữ đã đồng ý nhận lời mời đi chơi sau khi tan ca với người đàn ông vào ngày 21/6/2020.

Hôm đó, cả 2 đã gặp nhau tại một quán rượu nằm trong khu nhà của người đàn ông vào khoảng 22h30 tối. Tại đó, cả 2 đã uống rất nhiều rượu và nói chuyện với nhau. Chỉ một lúc sau, người phụ nữ đã say rượu và trở nên bất tỉnh. Khi đó, người đàn ông đã lấy điện thoại và quay 6 clip của cô trong lúc cô say rượu. Một trong những clip này được công bố tại phiên tòa xét xử cho thấy người phụ nữ đang say gục trên bàn và người đàn ông nói rằng sẽ bế cô về nhà.

Phó Công tố viên Yang Ziliang cho biết mặc dù người đàn ông cũng uống rượu nhưng tại thời điểm đó, anh ta hoàn toàn minh mẫn, có thể nói chuyện bình thường, rõ ràng là không say rượu.

Ảnh minh họa.

Đến khoảng 1h sáng, người đàn ông đã bế nữ đồng nghiệp lên nhà của mình, đặt cô nằm trên ghế sofa. Anh ta đã cởi quần của người phụ nữ, chụp một bức ảnh "phần dưới" của cô rồi gửi cho bạn mình.

Sau đó, người đàn ông đã bế nạn nhân lên giường, cởi sạch đồ của cô rồi tấn công tình dục cô 2 lần. Sau khi tỉnh dậy vào sáng sớm, anh ta lại cưỡng hiếp cô ấy một lần nữa. Người đàn ông này cũng đã nhắn tin với bạn mình để khoe "chiến tích" rằng đã cưỡng hiếp người phụ nữ 3 lần một đêm.

Đến khoảng 9h30 sáng hôm sau, người phụ nữ tỉnh dậy thì sốc nặng khi thấy mình đang ở trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân, nằm trên giường của nam đồng nghiệp, còn anh ta vẫn ngủ say ở bên cạnh. Người phụ nữ cũng cảm thấy bị đau ở "vùng kín" và lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Người phụ nữ quay sang hỏi người đàn ông rằng có phải anh ta đã làm chuyện không nên làm với cô và anh ta thẳng thắn thừa nhận. Không những thế, anh ta còn cho người phụ nữ xem những đoạn video và hình ảnh nhạy cảm mà anh ta đã quay cô. Nạn nhân cũng nhìn thấy những hình ảnh và tin nhắn mà người đàn ông gửi cho bạn anh ta.

Quá sốc và sợ hãi, người phụ nữ lập tức lấy điện thoại của người đàn ông, xóa toàn bộ hình ảnh và video, sau đó xóa cả số điện thoại của mình đi, cuối cùng là rời khỏi nhà của người đàn ông. Tuy nhiên lúc đó, nạn nhân không dám đi khai báo với cảnh sát vì quá sợ hãi và xấu hổ, ngoài ra cô cũng không biết gì về thủ tục điều tra và tố tụng.

Sau khi vụ việc xảy ra, người đàn ông kia vẫn tiếp tục nhắn tin quấy rối nạn nhân, hỏi về tung tích của cô, bất chấp việc cô yêu cầu anh ta dừng lại. Đến khi không chịu đựng được nữa, người phụ nữ mới hỏi một người bạn về việc xử lý một vụ hiếp dâm như thế nào, sau đó kể mọi chuyện mình gặp phải cho người bạn này. Ngay trong ngày hôm đó, người bạn đã gọi điện báo cảnh sát và tới đêm hôm đó, người đàn ông bị bắt giữ. Đó là khoảng một tháng sau khi vụ cưỡng hiếp xảy ra.

Mới đây, Tòa án Tối cao Singapore đã đưa vụ việc này ra xét xử. Theo công tố viên, nạn nhân đã phải chịu đựng những tổn thương vô cùng kinh hoàng, thậm chí nhiều lần muốn tìm đến cái chết. Cô từng phải điều trị tâm lý suốt 3 tháng tại Viện Sức khỏe Tâm thần. Cô cũng được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới, phải uống thuốc mới có thể ngủ được.

Cơ quan công tố cho biết thêm rằng sau vụ cưỡng hiếp, cuộc sống và công việc của nạn nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khả năng giao tiếp và làm việc của cô bị sụt giảm đáng kể. Trong một báo cáo vào tháng 12/2021, nạn nhân cho biết cô luôn cảm thấy khó khăn khi đồng nghiệp và những người xung quanh hỏi về vụ cưỡng hiếp. Cô cũng cảm thấy sợ đàn ông, không tin tưởng ai và lo lắng rằng tương lai sẽ không có ai chấp nhận được "quá khứ đen tối" của mình.

Công tố viên đã đề nghị mức án từ 15-18 năm tù dành cho kẻ phạm tội. Tuy nhiên, luật sư bào chữa nói rằng anh ta rất hối hận với hành vi của mình nên đề nghị giảm mức án xuống 12-14 năm tù.

Cuối cùng, vào ngày 11/3/2022 vừa qua, người đàn ông hiện 24 tuổi này đã bị kết án 15 năm tù và bị phạt đánh 20 lần bằng gậy.

