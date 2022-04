UBND tỉnh làm việc với Công ty TNHH Mitsubishi Việt Nam

Về phía Công ty, có ông Hidetoshi Suzuki – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Mitsubishi Corporation Việt Nam cùng các thành viên trong đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Hidetoshi Suzuki – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Mitsubishi Corporation Việt Nam cho biết: Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Các hoạt động chính của Công ty gồm: Phát triển các ngành kinh doanh mới; tìm kiếm, tăng cường quan hệ với các đối tác kinh doanh; hỗ trợ hoạt động của các Công ty thành viên; tham gia đóng góp ý kiến chính sách cho Chính phủ và chính quyền địa phương.

Ông Hidetoshi Suzuki – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Mitsubishi Corporation Việt Nam phát biểu

Ngoài các hoạt động kinh doanh truyền thống như hóa chất, thực phẩm, phát triển cơ sở hạ tầng, những năm gần đây các lĩnh vực kinh doanh nội địa như ô tô, thang máy, vật liệu xây dựng, may mặc... cũng được Công ty phát triển mạnh theo đà tăng trưởng kinh tế. Trong tương lai, Mitsubishi Corporation đặt mục tiêu phát triển các dự án mới trong lĩnh vực phát triển đô thị, môi trường, thực phẩm...

Riêng đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy lắp ráp ô tô tại Nghệ An, ông Hidetoshi Suzuki cho biết Công ty đang xem xét để xây dựng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh bày tỏ vui mừng được chào đón Công ty TNHH Mitsubishi Corporation Việt Nam đến tìm hiểu đầu tư tại Nghệ An. Giới thiệu tổng quan về tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh về tiềm năng và lợi thế của tỉnh gồm diện tích lớn, dân số đông, nguồn lao động dồi dào; tài nguyên phong phú, trữ lượng lớn; hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông kết nối, phát triển; hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ hỗ trợ đầu tư khác được đầu tư xây dựng đồng bộ; khu kinh tế, các khu công nghiệp và cụm công nghiệp; môi trường đầu tư thông thoáng... Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định Nghệ An có đầy đủ điều kiện để các doanh nghiệp lựa chọn khảo sát, tìm hiểu đầu tư sản xuất.

Điểm qua về kết quả hợp tác đầu tư giữa Nghệ An và các doanh nghiệp Nhật Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết hiện trên địa bàn tỉnh có 12 dự án FDI Nhật Bản với tổng vốn đầu tư hơn 97 triệu USD.

Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu - người từng sang Nhật học tập, làm việc và đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn Công ty sẽ có những hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với những lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, lợi thế và có nhu cầu. Phía tỉnh luôn sẵn sàng cung cấp, trao đổi thông tin, hỗ trợ Công ty trong quá trình tìm hiểu, khảo sát đầu tư tại Nghệ An; đồng thời, luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Công ty triển khai đầu tư nhà máy lắp ráp ô tô tại Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà và chụp hình lưu niệm với Công ty TNHH Mitsubishi Corporation Việt Nam

Trong chương trình thăm và làm việc tại Nghệ An, Công ty TNHH Mitsubishi Corporation Việt Nam tiến hành trao số tiền 1 tỷ đồng tài trợ cho Trung tâm bảo trợ trẻ tự kỷ Minh Anh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trân trọng cảm ơn hoạt động an sinh xã hội mà Công ty dành cho tỉnh.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn