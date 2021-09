UBND tỉnh chưa quyết định, chủ tịch phường đã lên Facebook loan tin giãn cách

Cơ quan chức năng test nhanh cộng đồng để truy vết - Ảnh: TÂM AN

Sáng 18-9, lãnh đạo UBND thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết đã nhắc nhở chủ tịch UBND phường Thống Nhất Đinh Quốc Hùng về việc sử dụng mạng xã hội Facebook thông tin không đúng về việc thực hiện giãn cách xã hội tại địa phương.

Trước đó, ngày 16-9, do ghi nhận hàng chục ca COVID-19 trong cộng đồng từ một cơ sở thu mua sầu riêng, UBND thị xã Buôn Hồ họp, thống nhất đề xuất tỉnh áp dụng chỉ thị 16 để phòng chống dịch bệnh.

Trong khi chờ tỉnh xem xét áp dụng chỉ thị 16, thì trên Facebook cá nhân ông Hùng xuất hiện dòng trạng thái: "18h ngày 16-9-2921 áp dụng chỉ thị 16 trên toàn thị xã. Mọi người không tập trung để mua tích trữ thực phẩm nhé".

Mãi đến chiều 17-9, UBND tỉnh Đắk Lắk mới có quyết định áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn 6 xã, phường của thị xã Buôn Hồ (gồm: An Lạc, Đạt Hiếu, Thiện An, Thống Nhất, Đoàn Kết và An Bình).

Các địa phương còn lại áp dụng theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ (có siết chặt hơn một số nội dung). Thời gian áp dụng bắt đầu từ 0h ngày 18-9-2021 cho đến khi có thông báo mới.

Được biết, từ ngày 16-9 đến nay, từ ổ dịch COVID-19 ngoài cộng đồng là điểm thu mua nông sản tại thị xã Buôn Hồ, đến nay đã có thêm hàng chục ca lây nhiễm khiến công tác truy vết, dập dịch hết sức khó khăn…

