U23 Việt Nam nhận tin dữ trước thềm tái đấu U23 Thái Lan

Ở trận ra quân bảng C VCK U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Thái Lan. Đây là bại tướng của U23 Việt Nam tại U23 Đông Nam Á 2022 và SEA Games 31, cũng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé đi tiếp ở bảng C. Hai đội được đánh giá ngang tài ngang sức và hứa hẹn tạo ra màn so tài hấp dẫn.

U23 Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng để có được màn khởi đầu thuận lợi. HLV Gong Oh-kyun sẽ áp dụng chiến thuật mới so với triều đại của HLV Park Hang Seo và có thể tạo ra bất ngờ cho đối thủ. Các cầu thủ đã quen dần với những thay đổi này và tự tin có một trận đấu tốt.

U23 Việt Nam tự tin trước thềm tái đấu U23 Thái Lan

Tuy nhiên, trước thềm cuộc đối đầu này, U23 Việt Nam đã đón nhận tin dữ. Cụ thể, danh tính trọng tài bắt chính trận tái đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã lộ diện. Theo đó, trọng tài người Trung Quốc, Ma Ning đã được giao nhiệm vụ cầm còi trận đấu hết sức quan trọng này. Các vị trợ lý của Ma Ning chưa được tiết lộ.

Với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, Ma Ning không phải cái tên xa lạ. Ông được xem là "hung thần" khi có những quyết định không công bằng đối với các đội tuyển Việt Nam.

Ma Ning sinh năm 1979, được đánh giá là một trong những trọng tài xuất sắc nhất Trung Quốc. Ông trở thành trọng tài FIFA từ năm 2011 và đã điều khiển rất nhiều trận đấu ở cấp độ khu vực.

Tại vòng bảng AFF Cup 2012, Ma Ning điều khiến trận đấu giữa ĐT Việt Nam với Philippines. Ở trận đấu này, Ma Ning đã bỏ qua khá nhiều pha chơi bóng thô bạo của các cầu thủ Philippines, gián tiếp khiến ĐT Việt Nam nhận thất bại 0-1. Sau đó, ĐT Việt Nam dừng bước ngay ở vòng đấu bảng.

Ma Ning cầm còi trận U23 Việt Nam - U23 Thái Lan

Tới AFF Cup 2014, Ma Ning cầm còi trận thắng 2-1 của ĐT Việt Nam trước Malaysia ở lượt đi vòng bán kết diễn ra trên sân Shah Alam. Trọng tài 42 tuổi có khá nhiều tình huống thiên vị đội chủ nhà. Ngoài ra, ông còn "tưởng tượng" ra quả phạt đền ở phút 13 giúp Mohd Safiq Rahim mở tỷ số cho Malaysia.

Trận tái đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 22h tối nay 2/6.

