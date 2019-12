Tuyên án thương vụ AVG: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son thoát án tử hình

Sau 2 tuần xét xử và nghị án, sáng nay (28/12), TAND thành phố Hà Nội đã ra tuyên án đối với các bị cáo trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son lĩnh án tù chung thân.

Bị VKS đề nghị mức án cao nhất là tử hình về hai tội "vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" và "nhận hối lộ", trong phần bào chữa, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trình bày sẽ tác động gia đình khắc phục toàn bộ thiệt hại cho Nhà nước.

Đúng như lời hứa của cựu Bộ trưởng, trước hôm tuyên án 1 ngày, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Bắc Son cho biết, tính đến nay, gia đình ông Son đã nộp 66 tỷ đồng tiền mặt nhằm giúp ông khắc phục hoàn toàn hậu quả của hành vi nhận hối lộ.

Căn cứ vào kết quả thẩm vấn tại phiên tòa cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX có đủ cơ sở kết luận như sau: Năm 2015, Tổng công ty Viễn thông Mobifone thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình theo hình thức đầu tư vốn nhà nước mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu (AVG) với số tiền 8.900 tỷ đồng, thuộc dự án nhóm A – thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ Quyết định chủ trương đầu tư.

Bộ TTTT là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Mobifone có trách nhiệm chỉ đạo Mobifone trong quá trình thực hiện dự án, quyết định phê duyệt dự án đầu tư khi có Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Nhưng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobifone, các bị can Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Phạm Đình Trọng, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Phan Thị Hoa Mai, Hồ Tuấn, Phạm Thị Phương Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Đăng Nguyên, Võ Văn Mạnh, Hoàng Duy Quang ở mỗi vị trí, vai trò khác nhau tại Mobifone, Bộ TTTT và Công ty thẩm định giá Amax đã có hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, các bị can trên có sai phạm trong việc đề xuất dự án đầu tư, đánh giá về tài chính, kinh doanh của AVG; thẩm định giá; sử dụng kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp trong đàm phán và quyết định mua cổ phần của AVG, trong việc lập, trình dự án và quyết định phê duyệt dự án đầu tư, thanh toán gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của Nhà nước. Tổng giá trị thiệt hại được xác định là 6.590.356.266.556 đồng.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án, các bị can Phạm Nhật Vũ, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải còn có hành vi đưa và nhận hối lộ.

Quá trình điều tra, bị can Phạm Nhật Vũ khai đã đưa cho bị can Nguyễn Bắc Son 3 triệu USD, bị can Lê Nam Trà (cựu chủ tịch MobiFone) 2,5 triệu USD, bị can Cao Duy Hải (cựu tổng giám đốc MobiFone) 500.000 USD, bị can Trương Minh Tuấn 200.000 USD.

Về hành vi phạm tội của cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, HĐXX nhận định: Bị cá Nguyễn Bắc Son là người đầu vụ, chỉ đạo trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG.

Hành vi của bị cáo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm hoạt động quản lý đúng đắn của công ty Mobifone, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước; xâm phạm nghiêm trọng đến đạo đức, uy tín của cán bộ, công chức thuộc công ty Mobifone, làm mất niềm tin của quần chúng nhân dân với cán bộ, Đảng viên.

Xét nhân thân, bị cáo Nguyễn Bắc Son có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Quá trình đưa vụ án ra xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo Son có nhiều bằng khen, giấy khen, là người có công với cách mạng, gia đình bị cáo có công với cách mạnh. Sức khỏe bị cáo yếu, Bộ TTTT có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Son.

Ngày 26/12/2019, gia đình bị cáo Son đã nộp lại toàn bộ số tiền bị cáo chiếm hưởng, thể hiện sự ăn năn hối cải, do vậy HĐXX xét thấy, không nhất thiết phải áo dụng hình phạt cao nhất như VKS đã đề nghị đối với bị cáo Son.

Vì các lẽ trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bắc Son 16 năm tù về tội “vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" và tù chung thân về tội "nhận hối lộ". Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh bị cáo Son phải chấp hành là chung thân.