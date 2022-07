Tước giấy phép lái xe 12 tháng của tài xế say xỉn “thông chốt” phố đi bộ Tp.Vinh

Ngày 11/7, thông tin từ đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An, đơn vị đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính, tạm giữ phương tiện, giấy phép lái xe của tài xế điều khiển ô tô đi vào phố đi bộ Vinh trong tối 9/7.

Cụ thể, vào khoảng 22h ngày 9/7, tài xế Nguyễn Thế Trọng (SN 1984, trú tại xã Nghi Ân, Tp.Vinh) điều khiển ô tô mang BKS 37A - 760.57 đi vào tuyến đường Hồ Tùng Mậu trong lúc khu phố này đang tổ chức phố đi bộ, nghiêm cấm các phương tiện tham gia giao thông ra vào.

Mặc dù đã có biển cấm và lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, tuy nhiên tài xế vẫn tiếp tục “thông chốt” và điều khiển xe đi vào phố đi bộ.

Trước tình hình đó, đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an Tp.Vinh, Công an phường Trường Thi và ban quản lý phố đi bộ đã phối hợp khống chế tài xế để đảm bảo an toàn cho người dân. Khi tài xế xuống xe có biểu hiện không tỉnh táo, lực lượng chức năng đã tiến hành đo nồng độ cồn và xác định tài xế vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.

Chiếc xe lao vào phố đi bộ lúc đông người. Ảnh Hồ Thắng.

Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Tp.Vinh đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với các lỗi "Điều khiển phương tiện đi vào khu vực cấm" với số tiền 2,5 triệu đồng và "Điều khiển ô tô có nồng độ cồn 0,25 mg/lít khí thở" với mức phạt 7 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 12 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Ông Hoàng Anh Tiến, Trưởng Ban Quản lý phố đi bộ Tp.Vinh đi bộ cho biết, trong thời điểm phố đi bộ hoạt động thì chỉ có phương tiện của các cơ quan, đơn vị, hộ dân có nhà ở, trụ sở trong tuyến phố đi bộ được phép ra vào và phải xuất trình thẻ tại các điểm chốt; Các phương tiện khác tuyệt đối không được ra vào phố đi bộ.

“Trường hợp tài xế trong tình trạng say xỉn điều khiển ô tô vào phố đi bộ rất nguy hiểm và có thể gây tai nạn. Rất may là các lực lượng đã phát hiện và xử lý kịp thời để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường lực lượng tại các điểm chốt để không xảy ra các sự cố tương tự”, đại diện ban quản lý phố đi bộ cho biết.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn