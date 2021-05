Từ ngày 1/6, Google Photos không còn miễn phí

Sau hơn 5 năm cho phép người dùng lưu ảnh chất lượng cao (ảnh nén) miễn phí và không giới hạn dung lượng, từ ngày 1/6, Google Photos sẽ thu phí nếu lưu hơn 15 GB bất kể đó là ảnh gốc hay ảnh chất lượng cao.

Trước đây, giới hạn lưu trữ 15 GB miễn phí chỉ được áp dụng cho ảnh chất lượng gốc. Trong khi đó, khả năng lưu ảnh chất lượng cao (ảnh nén) không giới hạn dung lượng là một trong những điểm nổi bật của Google Photos.

Một trong những điểm nổi bật của Google Photos sắp không còn. Ảnh: Digital Trends.

Theo Digital Trends, lượng ảnh lưu trên Google Photos sẽ được tính vào Google One, bao gồm dung lượng lưu trữ của Gmail và Google Drive. Sau khi vượt giới hạn 15 GB, người dùng sẽ phải trả tiền nếu muốn lưu nhiều hơn.

Những hình ảnh đã tải lên Google Photos trước ngày 1/6 vẫn được lưu trữ bình thường và không được tính theo chính sách mới. Hình ảnh tải lên dịch vụ sau ngày 1/6 mới được tính vào dung lượng 15 GB của Google One.

Tuy không còn cho lưu thoải mái như trước, dung lượng miễn phí 15 GB để lưu ảnh lên Google Photos vẫn cao hơn các dịch vụ như iCloud của Apple (5 GB). Theo Google, 80% người dùng dịch vụ không lưu đủ 15 GB ảnh trong ít nhất 3 năm.

Theo The Verge, đây có thể là chiến lược của Google để thúc đẩy người dùng mua thêm dung lượng thông qua dịch vụ Google One. Hiện giá của Google One là 2 USD/tháng cho 100 GB, 3 USD/tháng cho 200 GB, 10 USD/tháng cho 2 TB và 150 USD/tháng cho 30 TB.

Ngoài hình ảnh, các tài liệu Google Docs, Sheets, Slides hoặc Forms... cũng được tính vào dung lượng lưu trữ của Google One.

Tác giả: Phúc Thịnh

Nguồn tin: zingnews.vn