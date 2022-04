Từ kinh ngạc đến vỡ òa thích thú khi trải nghiệm cáp treo vượt biển dài nhất thế giới ở Phú Quốc

Những năm gần đây, du lịch khám phá cảnh quan, thiên nhiên bằng cáp treo đang dần phố biến ở Việt Nam. Trong số đó, cáp treo Hòn Thơm hiện đang khiến du khách khắp nơi đổ về trải nghiệm bởi đang nắm giữ kỷ lục thế giới ở hạng mục "cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất hành tinh".

Chứng minh cho độ "hot" của chiếc cáp treo, mới đây một đoạn clip ghi lại cảnh tượng trải nghiệm cáp treo Hòn Thơm đã "gây bão" mạng xã hội TikTok về sự hoành tráng, ngoạn mục của công trình này.

Clip: Trải nghiệm ngồi cáp treo dài nhất thế giới ở Phú Quốc. (Nguồn: @helloanhvt)

Đoạn clip được quay lại từ chính du khách đang ngồi bên trong cabin cáp treo hòn Thơm. Vừa cầm máy quay, chủ nhân đoạn clip vừa nhận xét: "Trời ơi, cái trụ ghê quá".

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau khi cáp treo di chuyển qua trụ và đang băng qua đại dương với tốc độ nhanh hơn thì tất cả du khách ngồi bên trong đều "ồ" lên thích thú. Thậm chí có người còn thốt lên "phê quá đi".

Đoạn clip ngắn chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng đã nhận về hàng nghìn lượt tim và vô vàn bình luận từ cư dân mạng. Rất nhiều người bất ngờ, trầm trồ trước độ hoành tráng của chiếc "cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất hành tinh" này. Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ sự hào hứng, mong muốn được đến Phú Quốc để khám phá, trải nghiệm thử.

"Nhìn hoành tráng quá, tự hào Việt Nam mình rừng vàng biển bạc. Nhất đình phải đến Phú Quốc trải nghiệm mới được",

"Được rồi đi thôi, từng nghe có người nhắc về cáp treo Hòn Thơm, nay được xem video chân thực thế này lại càng muốn đi luôn để trải nghiệm thử",

"Quá hoành tráng, kỳ vĩ. Việt Nam luôn tuyệt vời nhất trong mắt tôi",... - Một số người để lại bình luận dưới đoạn clip.

Được biết, cáp treo Hòn Thơm được đưa vào sử dụng từ ngày 4/2/2018, nối thị trấn An Thới qua các đảo Hòn Rỏi, Hòn Dừa tới Hòn Thơm ở Phú Quốc. Đây là hệ thống cáp treo được trao kỷ lục thế giới ở hạng mục "cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới" nhờ chiều dài 7899,9m (tức là gần 8km).

Hình ảnh từ cáp treo nhìn xuống phía dưới. (Ảnh: Internet)

Hệ thống cáp treo có tổng cộng 2 nhà ga với 6 trụ cáp (trong đó trụ lớn nhất có chiều cao lên tới 174m). Cáp treo có tất cả 69 cabin với sức chứa lên tới 30 khách/cabin, tốc độ vận hành có thể lên đến 8,5m/s, khả năng chở tới 3.500 người trong 1 giờ đồng hồ.

Nhờ đưa cáp treo Hòn Thơm vào phụ vụ du lịch, giờ đây việc di chuyển từ An Thới tới Hòn Thơm từ 30 phút rút ngắn xuống chỉ còn 15 phút ngồi cáp treo mà thôi.

Vô vàn bức ảnh sống ảo "siêu deep" được ra đời tại đây. (Ảnh: @ryannguyen_offica)

Không chỉ vậy, chiếc cáp treo "đỉnh chóp" này đã khiến bao tín đồ sống ảo "liêu xiêu" vì lên hình "bao chất, bao xinh". Trong đó còn rất nhiều người nổi tiếng cũng từng check-in siêu ngầu trên chiếc cáp treo xịn xò này.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn