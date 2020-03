Từ khu cách ly, cặp vợ chồng người Anh gửi thư cảm ơn Việt Nam

Ông bà David và Cath Butler người Anh tại khu cách ly ở Bệnh viện Đống Đa, Hà Nội - Ảnh: NVCC

Bức thư này đã được chị N.T.H.L., một bệnh nhân ở cùng khu cách lý với ông bà Butler chia sẻ trên tài khoản Facebook.

Đây là bức thư do bà Cath viết, gửi chị H.L., trước hết để cảm ơn chị vì đã giúp đỡ họ trong những ngày qua tại khu cách ly ở Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội.

Chị H.L. đã phải vào cách ly tại bệnh viện Đống Đa sau khi có nguy cơ bị phơi nhiễm virus corona chủng mới từ 8-3. Những ngày qua, sau khi ông bà David và Cath được chuyển lên tầng 3, cùng tầng với chị, chị đã giúp họ khi cần trao đổi với các nhân viên y tế.

Ông bà David và Cath Butler người Anh tại khu cách ly ở Bệnh viện Đống Đa, Hà Nội chụp cùng chị H.L. (ngoài cùng bên trái) - Ảnh: NVCC

"Chúng tôi rất biết ơn"

Bức thư bà Cath viết gửi chị H.L. rất mộc mạc, giản dị, nhưng đã nói trọn vẹn được những gì cảm nhận thật nhất của những người nước ngoài "trong cuộc" vừa trải qua ở một khu cách ly y tế phòng dịch COVID-19.

Chúng tôi xin chia sẻ lại đây hình chụp bức thư và phần chuyển ngữ của chị H.L. đã đăng trên Facebook:

Bức thư cảm ơn bà Cath Butler gửi chị H.L. (xin xóa phần thông tin cá nhân của hai vợ chồng người Anh theo yêu cầu của chị H.L.) - Ảnh: NVCC

Cath and David Butler

Chúng tôi là một cặp vợ chồng người Anh đi du lịch đến Việt Nam ngày 1-3 trên chuyến bay VN54. Sau 5 ngày tuyệt vời ở Hà Nội, chúng tôi đã được đưa đến Bệnh viện Đống Đa để kiểm tra có nhiễm Covid19 không vì có 1 cô gái người Việt Nam đã được xét nghiệm dương tính, về Việt Nam trên cùng chuyến bay với chúng tôi.



Chúng tôi được thông báo là sẽ phải cách ly 14 ngày nhưng cũng cảm thấy đỡ lo lắng khi kết quả xét nghiệm của chúng tôi đều âm tính, chúng tôi chưa bị nhiễm virus đó.

Trang thiết bị của bệnh viện ở đây rất khác với ở Anh, tuy nhiên chúng tôi đã có tất cả những gì chúng tôi cần. Chúng tôi đã phải khá vất vả vì vấn đề ngôn ngữ cho đến khi tìm được 1 bác sĩ nói được tiếng Anh, người đã giúp chúng tôi rất nhiều và cung cấp đầy đủ thông tin. Hướng dẫn viên của chúng tôi từ công ty ICS, Nam, cũng đã hỗ trợ chúng tôi và cho chúng tôi một số vật dụng mà những người đi du lịch như chúng tôi không mang theo.

Chúng tôi rất hiểu thực tế này, đây là điều cần làm trong hoàn cảnh hiện nay và chúng tôi rất biết ơn bệnh viện cũng như tất cả cán bộ ở đây đã chăm sóc chúng tôi rất tốt.

Ông/Bà Butler".

Bà Cath Butler tại khu cách ly của bệnh viện bên các phần ăn được phục vụ ở đây - Ảnh: NVCC

Việt Nam đang đi đúng hướng

Sau khi trải qua 9 đêm tại khu cách ly, hôm nay (16-3), hai ông bà người Anh sẽ được về lại khách sạn. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Butler cho biết vợ chồng ông sẽ ở lại khách sạn một đêm nữa, ngày mai sẽ bay lại về Anh.

Ông Butler chia sẻ, trong những ngày ở tại khu cách ly, khó khăn lớn nhất với ông chính là ngôn ngữ. Còn mọi thứ, từ chuyện ăn uống, sinh hoạt, đối đãi đều rất tốt.

"Tôi nghĩ chính phủ Việt Nam đang đi đúng hướng (trong cách ứng phó dịch bệnh COVID-19 - PV). Bệnh viện đã làm rất tốt. Các nhân viên y tế đối xử với chúng tôi rất tử tế. Tôi rất cảm ơn mọi người. Cảm ơn Việt Nam", ông Butler chia sẻ.

Theo chị H.L., những ngày đầu, khi mới tới khu cách ly, vì rào cản ngôn ngữ, ông bà Butler cũng trải qua tâm lý bức xúc, khó chịu nhất định. Đặc biệt khi mới tới, vì thuộc nhóm nguy cơ phơi nhiễm cao, ông bà phải ở tầng 1 là khu vực có mức độ cách ly nghiêm ngặt hơn nên rất khó chịu. Ông Butler liên tục gọi "doctor" vì những lo lắng, bức xúc.

Tuy nhiên sau đó, khi có kết quả xét nghiệm âm tính, ông bà được chuyển lên tầng 3 là khu vực cách ly bớt căng thẳng hơn nên tâm lý đã ổn định trở lại.

Chị H.L. chia sẻ: Khi tôi nói với họ: "Tôi biết là ở bệnh viện này điều kiện không được thuận tiện lắm, vì chính phủ Việt Nam không phải là chính phủ giàu có, điều kiện chắc chắn không tốt như ở Anh, thì ông Butler nói ngay: "no no, like five stars hotel! It’s very good!" (không, không, giống như khách sạn 5 sao vậy!" Dĩ nhiên chị H.L. hiểu đó là một cách nói lịch thiệp, nhưng phần nào cho thấy ông bà cảm thấy hài lòng với những gì họ đã nhận được tại khu cách ly.

