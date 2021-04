Truy tìm Phúc "bổ" - kẻ cầm đầu nhóm côn đồ đánh hội đồng 1 người dã man

Ngày 12-4, thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Công an huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng), cho biết đã xác định được danh tính nhóm côn đồ đánh hội đồng anh Lê Thanh Nghị (35 tuổi; ngụ xã Đắk Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) tại quán bia Chill ở thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, khiến anh Nghị phải nhập viện.

Đánh hội đồng 1 người dã man ngay trung tâm huyện Lâm Hà

Theo thông tin từ cơ quan công an, nhóm côn đồ được xác định là Lê Tấn Phúc (29 tuổi, còn gọi Phúc "bổ"), Ngô Lê Đình Duy (24 tuổi, cùng ngụ xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà), Đinh Tiến Vinh (25 tuổi), Phạm Ngọc Duy (còn gọi là Mầm, 24 tuổi, cùng ngụ thị trấn Đinh Văn) và một người tên Khoa (ngụ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).



Theo điều tra ban đầu của công an, vụ việc xảy ra vào đêm 8-4, khi anh Nghị ngồi uống bia ở quán Chill cùng với người bạn tên T.V.H (ngụ Lâm Hà) và anh T.N.K (chủ quán bia). Khoảng 20 giờ 45 phút, anh Nghị gọi điện cho chị L.T.M.H (26 tuổi, ngụ xã Tân Văn, huyện Lâm Hà) đến chơi.

Sau khoảng 5 phút chị H. đến quán bia, có cả Phúc "Bổ", Đình Duy, Vinh, Ngọc Duy và Khoa. Tất cả ngồi cùng bàn và uống bia với nhau. Một lúc sau, Nghị gọi điện cho Lê Đình Tý (37 tuổi, ngụ xã Tân Văn) đến ngồi chơi và xảy ra lớn tiếng khiến nhóm người của Phúc "bổ" lao vào đánh anh Nghị tới tấp.

Anh Nghị nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng trong tình trạng chấn thương đầu.

Công an Lâm Hà cho biết sau khi vụ việc xảy ra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera xung quanh hiện trường và ghi lời khai của các nhân chứng, bị hại. Sau khi vụ việc xảy ra, Phúc "bổ", Vinh, Ngọc Duy (Mầm), Khoa bỏ trốn khỏi địa phương.

Được biết, Phúc "bổ" làm nghề cho vay, thuộc thành phần phức tạp ở địa phương. Tuy nhiên, theo Cơ quan điều tra Công an huyện Lâm Hà, những việc làm, hành vi của Phúc chưa đến mức vi phạm pháp luật, cơ quan chức năng chưa đủ chứng cứ để xử lý.



"Riêng vụ đánh người mà bị hại là anh Lê Thanh Nghị, hiện Phúc và một số đối tượng đang bỏ trốn, cơ quan chức năng đang tích cực truy tìm để làm rõ hành vi, vụ việc. Nếu đủ chứng cứ, sẽ xử lý nghiêm" - thượng tá Hoàng thông tin.

Trước đó, Báo Người Lao Động Online đã thông tin về việc "một người bị nhiều người đánh ngay trung tâm huyện Lâm Hà". Theo đó, trích xuất từ camera quán nhậu tại thị trấn Đinh Văn cho thấy một nhóm khoảng 10 người vây đánh hội đồng anh Lê Thanh Nghị rất dã man.

