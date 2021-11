Truy tìm người tung clip cô gái bị hiếp dâm tập thể lên mạng xã hội

Sáng 28/11, thông tin từ Công an Hà Tĩnh, đơn vị đang điều tra, truy tìm đối tượng tung clip cô gái bị hiếp dâm tập thể trong khách sạn lên mạng xã hội.

Hai ngày trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 43 giây, quay cảnh một cô gái bị nhóm nam thanh niên hiếp dâm trong phòng khách sạn mặc cho nạn nhân kêu cứu.

Ảnh minh họa

Vụ việc này, cơ quan điều tra xác nhận, xảy ra tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên vào cuối năm 2020. Sau khi tiếp nhận tố cáo của bị hại, vào đầu năm 2021, Công an huyện Cẩm Xuyên đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội danh Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Sau đó, chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, 2 ngày qua, đoạn clip này bị tung lên mạng xã hội.

Hiện, cơ quan điều tra đang vào cuộc truy tìm kẻ tung clip, làm rõ động cơ mục đích liên quan.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn