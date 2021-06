Truy tìm “hot girl” nóng bỏng trong vụ hỗn chiến kinh hoàng

Theo thông tin từ Công an TP Thủ Đức, TP HCM cho biết, đơn vị này đang truy tìm Võ Thị Lan Phương (27 tuổi, ngụ quận 8), Nguyễn Văn Hải (tức Đen, 27 tuổi), Nguyễn Văn Quang (Trắng, 25 tuổi) và Nguyễn Thanh Nhàn (Trung, 26 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Chân dung đối tượng Võ Thị Lan Phương, người đang được Công an truy tìm.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 8/5, Hải cùng Quang, Nhàn và Phạm Anh Tuyên (23 tuổi), Nguyễn Quốc Thịnh (24 tuổi), Trần Hoàng Phương (24 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức) nhậu ở phường Thạnh Mỹ Lợi.

Bạn gái của Hải là Lan Phương rủ đi nhậu tiếp. Đến quán nhậu, Hải thấy Lan Phương ngồi cùng với 6 cô gái khác, trong đó có Lưu Mỹ Trân (27 tuổi, trú tại thành phố Thủ Đức).

Sau đó Lan Phương và Trân mâu thuẫn, cự cãi. Phương dùng ly thủy tinh đánh vào đầu chị Trân khiến nạn nhân bị thương.

Trân gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Tạo và chồng là Ngô Trần Bảo kể việc bị đánh.

Tạo gọi anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1991, trú tại thành phố Thủ Đức) tới quán xem tình hình.

Hải và Quang bị bắt về tội cố ý gây thương tích.

Khi Tuấn cùng vợ đến nơi thấy Trân bị thương nên đi ra ngoài gọi cho Tạo thì bị Hải và Quang dùng ly thủy tinh đánh, ném thương tích.

Anh Tuấn chạy thoát liền gọi cho anh Trương Hoàng Trí (SN 2001, trú tại thành phố Thủ Đức) đến chở đi bệnh viện cấp cứu.

Nhóm của Hải tiếp tục về nhà lấy hung khí, cây ba chỉa tìm anh Tuấn. Lúc này, Lan Phương gọi điện thông báo cho Hải là anh Tuấn đang cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (thành phố Thủ Đức).

Ngay lập tức, Hải và đồng bọn kéo đến bệnh viện đạp bể kính phòng cấp cứu, dùng hung khí tấn công anh Trí và anh Tuấn.

Hai nạn nhân bỏ chạy ra ngoài liền bị Quang cầm mã tấu chờ sẵn đuổi theo chém anh Trí bị thương ở đầu; Tuyên cầm cây ba chĩa đâm vào đùi anh Tuấn.

May mắn 2 nạn nhân chạy vào bệnh viện và trốn thoát.

Vào cuộc điều tra, Công an đã bắt giữ Tuyên và Thịnh. Riêng Hoàng Phương, Hải, Quang, Lan Phương đã bỏ trốn.

Công an TP Thủ Đức kêu gọi người dân nếu phát hiện các đối tượng nhanh chóng báo cho Công an TP Thủ Đức, địa chỉ số 9 Xa Lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức hoặc công an nơi gần nhất.

Tác giả: Quốc Bảo

Nguồn tin: phapluatplus.vn