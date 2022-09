Truy sát 2 ông cháu rồi trốn vào rừng

Ngày 29/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã ra quyết định khởi tố hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nông Văn Páo (SN 1988) trú tại thôn Phiêng Thốc, xã Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang về tội giết người.

Đối tượng Nông Văn Páo.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 27/9, do có mâu thuẫn từ trước với ông Kh (SN 1956, hàng xóm) Nông Văn Páo vác dao chạy sang nhà ông Kh với ý định trả thù. Nhưng lúc đó ông Kh không có nhà, ở nhà chỉ có cháu D (SN 2008, cháu nội của ông Kh). Páo liền vung dao chém cháu D, khiến cháu D. bị thương nhưng vẫn kịp bỏ chạy khỏi sự truy sát của Páo. Páo bực tức quay về nhà bố đẻ của mình thì tình cờ gặp ông Kh tại đây nên đã sát hại ông Kh. Sau khi gây án, Nông Văn Páo bỏ trốn vào rừng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp Công an huyện Na Hang và Công an xã Sinh Long đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Sau gần 10 giờ đồng hồ xảy ra vụ án, khoảng 0h20 sáng 28/9, lực lượng Công an Tuyên Quang đã phát hiện, bắt giữ đối tượng. Hiện, vu án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

