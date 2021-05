Truy nã một cựu phó chủ tịch xã lừa đảo bán đất

Đối tượng Rơ Lan Then (ảnh Công an huyện Ia Grai)

Ngày 16/5, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Công an huyện Ia Grai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Rơ Lan Then (SN 1976, xã Ia Krai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, đầu năm 2020, khi đang đương chức Phó Chủ tịch UBND xã Ia Krai, Then đã bán cho ông Lâm Văn Nam (SN 1978, trú xã Ia Krai) thửa đất đã thế chấp ngân hàng. Chính vì tin Then, ông Nam đặt cọc 160 triệu đồng, rồi hẹn sẽ giao đủ tiền sau khi sang tên thửa đất. Tuy nhiên, lấy tiền của ông Nam xong, Then đã tiêu xài cá nhân, sau đó làm đơn xin thôi việc vào tháng 3/2020, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an huyện Ia Grai đã phát đi lệnh truy nã đối với Rơ Lan Then về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

