Truy nã "hot girl" liên quan vụ 21 người cư trú trái phép

Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Trần Thị Trúc (SN 1997, trú huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, là phiên dịch viên), có sẹo thẳng 0,5cm cách 1cm sau mép phải.

Trần Thị Trúc là đối tượng liên quan đến vụ 21 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc cư trú trái phép.

Trúc bị khởi tố về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, nhưng đã trốn khỏi nơi cư trú nên bị ra quyết định truy nã. Trước khi bỏ trốn, đối tượng ở tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng và thôn Việt Yên, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Trần Thị Trúc là đối tượng liên quan đến vụ ngày 18/7, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện 21 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc cư trú trái phép trên địa bàn tỉnh.

Số người trên được một số đối tượng người Trung Quốc và người Việt Nam tổ chức nhập cảnh trái phép theo đường tiểu ngạch vào Việt Nam, sau đó đưa về Quảng Nam.

Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”, “Đưa hối lộ”.

Công an tỉnh Quảng Nam thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng này đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng, phải báo ngay cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam, địa chỉ số 19 - Trần Hưng Đạo, TP Tam Kỳ, ĐT: 0235.3852.589.

Tác giả: Diệu Nhi

Nguồn tin: Pháp luật Plus