Truy nã gã con rể giết mẹ vợ rồi bỏ trốn

Công an tỉnh Quảng Bình mới đây đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã đối với Lê Văn Triễn, gã con rể giết mẹ vợ rồi bỏ trốn. Hiện cơ quan công an đang nỗ lực truy tìm đối tượng này.