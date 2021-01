Truy nã đàn em của giang hồ ‘Thắng Diễm’ ở Quảng Nam

Hai đói tượng Nguyễn Lê Văn và Phạm Đắc Nam bị truy nã. ảnh CA

Ngày 8/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã ra lệnh truy nã 2 đối tượng Nguyễn Lê Văn (SN 1998, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và Phạm Đắc Nam (SN 1997, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) về hành vi “Cố ý thương tích”.

Giang hồ "Thắng Diễm" bị bắt

Trước đó, sáng 21/12/2020, P.Đ.N. (SN 1997, trú TP Tam Kỳ) dẫn bạn gái đến quán cắt tóc P. trên đường Nguyễn Du (Tam Kỳ) để làm tóc. Tại đây, N. xảy ra mâu thuẫn với chủ quán và các nhân viên của quán. Sau đó, N. gọi điện thoại cho “đại ca” Hoàng Đình Thắng (SN 1984) dẫn đàn em đến quán trong đó có Nguyễn Lê Văn và Phạm Đắc Nam.

Tại đây, nhóm của Thắng đã hành hung chủ quán, nhân viên của quán và một người đang hớt tóc gây thương tích. Khi lực lượng công an đến can ngăn, lập biên bản sự việc thì các đối tượng không hợp tác, manh động lao đến đánh người trước mặt lực lượng công an, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, ngày 29/12/2020, Công an thành phố Tam Kỳ thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Đình Thắng để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Hai đối tượng Nguyễn Lê Văn và Phạm Đắc Nam đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tác giả: HOÀI VĂN

Nguồn tin: Báo Tiền phong