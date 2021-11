Trường mầm non tha thiết mở cửa trở lại

Theo lãnh đạo nhiều cơ sở giáo dục mầm non, các trường mầm non thời gian qua ít bị trưng dụng để phòng chống dịch nên là một yếu tố thuận lợi để sớm mở cửa trở lại. Nhiều trường đã khảo sát ý kiến phụ huynh và đề xuất được đón học sinh (HS) quay trở lại vào tháng 12-2021.

Hơn 90% phụ huynh mong muốn trẻ tới trường

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo nhiều phòng giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) cho rằng xét về điều kiện cơ sở vật chất thì các trường mầm non có nhiều thuận lợi, không mất nhiều thời gian để sửa chữa lại, do ít phải trưng dụng làm khu cách ly hoặc bệnh viện dã chiến. Vì vậy, nếu khi TP HCM quyết định thời gian đón trẻ trở lại trường, khối mầm non cũng sẽ dễ dàng hơn.

Ông Lương Trọng Bình, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai (quận 3), cho biết nếu ngay ngày mai TP HCM quyết định cho HS quay lại trường học tập trực tiếp, trường cũng chuẩn bị kịp. Theo ông, đối chiếu với bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong các cơ sở giáo dục, ở khối mầm non, trường đáp ứng được tất cả. Mặt khác, theo phương án đi học lại của Sở GD-ĐT TP HCM, nếu chỉ các em khối lớp lớn quay lại trường thì càng đơn giản hơn nhiều. Chẳng hạn, trường có 3 lớp lớn chia ra theo yêu cầu giãn cách thì chỉ cần 6 phòng học, đó là chưa kể trường còn các phòng chức năng chưa tận dụng. Hơn nữa, ngày nào cũng có đội ngũ lao công, bảo vệ, giáo viên (GV) vào trực ở trường, lau dọn, xịt khuẩn từng món đồ chơi, tay nắm lan can, rửa lại từng chén ăn cho trẻ. Mọi công việc đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Trường cũng đã khảo sát ý kiến của phụ huynh, hầu hết đều cho rằng tháng 12 trường mầm non mở cửa đón trẻ là hợp lý" - ông Bình cho hay.

Theo bà Huỳnh Lê Diễm Kiều, Hiệu trưởng Trường Mầm non 3 (quận 4), trường đã xây dựng nhiều phương án đón HS nếu TP HCM cho phép mở cửa trở lại. Bà Kiều cho rằng hiện nay, đội ngũ GV, nhân viên đều đã được tiêm vắc-xin đầy đủ, nóng lòng mong sớm gặp lại học trò. Trường cũng bảo đảm các yêu cầu về an toàn trường học, có 2 cổng đưa đón, có đủ phòng nếu tách lớp để bảo đảm khoảng cách giữa các em.

"Vừa qua, khi trường khảo sát ý kiến phụ huynh, hơn 90% mong muốn được mở cửa trường vào tháng 1-2022" - bà Kiều nói.

Tính toán tổ chức học cả ngày

Người phụ trách khối mầm non ở một phòng GD-ĐT tại TP HCM cho biết rất nhiều phụ huynh mong muốn các trường sớm mở cửa. Bởi lẽ, khi phụ huynh đi làm, nhu cầu gửi trẻ càng cấp thiết hơn. Phụ huynh cũng sẽ yên tâm nếu trẻ được gửi vào trường có thầy, cô chăm sóc theo các quy định của an toàn trường học và phòng chống dịch.

"Hiện nay, nhiều gia đình phải gửi con vào các nhóm trẻ tự phát do các GV trường ngoài công lập tự lập ra để có thu nhập. Phụ huynh nào có điều kiện hơn thì thuê GV mầm non về tận nhà để trông trẻ. Chúng tôi cũng rất khó quản lý trong các tình huống này. Việc sớm mở cửa trường cho bậc mầm non còn để "cứu" các trường tư thục vì các trường này đã rất khó khăn, GV hầu như không được trả lương, nhiều cơ sở phải giải thể" - vị này cho biết.

Ông Tạ Ngọc Việt, chủ hệ thống Trường Mầm non Trúc Việt (quận Bình Tân), cho hay các trường đều mong muốn TP HCM sớm có phương án tổ chức cho trẻ quay trở lại để khối trường tư còn có thời gian chuẩn bị và sắp xếp. "Trường chúng tôi có 2 cơ sở nhưng nếu mở cửa lại thì sẽ phải tính toán, khả năng sẽ phải đóng cửa một cơ sở do không thể trụ nổi" - ông Việt nói.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng Phòng Mầm non - Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết hiện nay, điều kiện để mở cửa trường sẽ căn cứ theo từng địa bàn quận - huyện, từng khu vực phường - xã. Chẳng hạn, trong cùng quận nhưng có vùng được đánh giá cấp độ xanh hay đỏ. Vì vậy, các quận - huyện sẽ rà soát, đánh giá điều kiện mở cửa trường của từng cơ sở giáo dục trong khu vực đó.

"Ngoài việc rà soát các yếu tố cơ sở vật chất vì trường mầm non phải bảo đảm sạch và an toàn, ngành mầm non cũng đang tham vấn ý kiến phụ huynh để đề xuất và nếu được, sẽ cho HS trở lại trường vào tháng 12. Ưu tiên cho khối lớp lá, sau đó mở rộng dần xuống khối lớp chồi, mầm. Khi HS trở lại trường, chúng tôi cũng sẽ tính đến phương án để các bé sinh hoạt cả ngày trong trường và tổ chức bán trú cho trẻ. Có như vậy phụ huynh mới yên tâm và có thể kiểm soát được an toàn cho trẻ chứ không thể chỉ học một buổi" - bà Điệp nhìn nhận.

Lên kế hoạch đón học sinh trở lại TP HCM Theo Sở GD-ĐT TP HCM, hiện thành phố còn khoảng 26.000 HS và một số GV đang kẹt tại các địa phương. Nếu các tỉnh, thành đã kết nối giao thông với TP HCM, phụ huynh có thể tạo điều kiện để con em trở lại thành phố học tập. Đối với những HS, GV đang ở các địa phương chưa kết nối giao thông với TP HCM, phụ huynh và GV có nhu cầu cho con em trở lại thành phố học tập thì có thể báo với nhà trường nơi các em theo học. Các trường sẽ tập hợp danh sách và gửi về Sở GD-ĐT. Sở GD-ĐT sẽ xin ý kiến UBND TP HCM, phối hợp với các sở, ngành tạo điều kiện và hỗ trợ việc di chuyển cho HS, GV. Sở cũng chỉ đạo các trường tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp nhận HS đã học tạm ở quê thời gian qua.

