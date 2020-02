Trường mầm non ABC cùng phụ huynh, học sinh đồng hành trước mùa dịch corona

Dịch nCoV được phát hiện ra từ cuối tháng 12/2019 và lan rộng trong đầu năm 2020, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho nhiều bậc phụ huynh khi gửi con trẻ tới trường. Nắm bắt được tâm lý đó, trường mầm non ABC, TP Vinh, Nghệ An đã tiến hành làm sạch toàn bộ môi trường, phòng học trong khuôn viên nhà trường. Mọi không gian được khử khuẩn bằng Cloramin B. Đây là hóa chất được khuyên dùng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Bộ Y tế Việt Nam.

Các cô giáo tiến hành làm sạch toàn bộ không gian và đồ dùng trong khuôn viên trường mầm non ABC

Trong tình hình bệnh dịch nCoV đang diễn biến ngày càng phức tạp, các cô giáo ở trường mầm non ABC còn tích cực cho trẻ rửa tay sát khuẩn bằng dung dịch asimec trước và sau khi ăn, khi vừa đến lớp, trước khi ra về… đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của trẻ.

Nước gừng, vỏ chanh, sả, đường phèn được chuẩn bị cho trẻ ở trường mầm non ABC



Chế độ dinh dưỡng của trẻ trong những ngày này cũng được coi trọng hơn bao giờ hết. Những món ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo bổ sung đầy đủ chất cho trẻ, giúp trẻ tăng sức đề kháng, chống chọi với mức độ nguy hiểm trong mùa dịch nCoV.

Theo công văn mới nhất của Sở GD&ĐT Nghệ An, trường mầm non ABC sẽ cho trẻ nghỉ học bắt đầu từ ngày 07/2/2020 để tránh trường hợp lây lan của virus corona. Trường sẽ tiếp nhận trẻ quay lại học tập và sinh hoạt khi có thông báo mới từ Sở GD&ĐT Nghệ An.

