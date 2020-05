Trung Quốc tịch thu lượng tiền giả lớn nhất lịch sử

16 thành viên đường dây sản xuất tiền giả bị bắt trong chiến dịch truy quét đồng loạt từ tỉnh Quảng Đông ở phía nam đến tỉnh Hắc Long Giang ở đông bắc Trung Quốc, Bộ Công an Trung Quốc hôm qua ra thông báo cho biết.

Công an tịch thu 6 tấn tiền giả, trị giá 422 triệu nhân dân tệ (59 triệu USD), số tiền giả lớn nhất kể từ khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949 đến nay. Bộ Công an Trung Quốc khẳng định toàn bộ số tiền giả này chưa được đưa vào lưu thông. Cảnh sát cũng thu giữ thiết bị và vật liệu sản xuất tiền giả trong đường dây.

Những tờ tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ của Trung Quốc được chụp tại Bắc Kinh tháng 8/2019. Ảnh: AFP.

Công an tỉnh Quảng Đông phát hiện manh mối của đường dây sản xuất tiền giả quy mô lớn này vào cuối năm 2019 và báo cáo với Bộ Công an. Sau cuộc điều tra kéo dài ba tháng, Bộ Công an lần ra các nghi phạm và mở chiến dịch truy quét đồng loạt.

Tiền mặt đang trở nên lỗi thời trên khắp Trung Quốc, khi ngày càng nhiều người tiêu dùng sử dụng các hệ thống thanh toán di động như WeChat Pay và Alipay trong cuộc sống hàng ngày.