Trung Bộ mưa to, Hà Tĩnh đến Quảng Trị có thể mưa "đặc biệt to"

Trung Bộ mưa to, Hà Tĩnh đến Quảng Trị mưa "đặc biệt to". (Ảnh minh họa).

Hiện nay (17/10), ở khu vực Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 1h ngày 16/10 đến 1h ngày 17/10 phổ biến 50-120mm; riêng các tỉnh, thành từ Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, trong đó từ phía Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa đặc biệt to với lượng mưa phổ biến từ 250-350mm có nơi trên 400mm; một số nơi có lượng mưa lớn như: Hướng Linh (Quảng Trị) 472.0mm, Hải Lâm (Quảng Trị) 406.0mm, Phong Điền (Huế) 434.0mm, Quảng Điền (Huế) 347.0mm, Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 302.0mm,...

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nên từ nay đến ngày 21/10 ở Trung Bộ có mưa to đến rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to.

Tổng lượng mưa từ nay đến ngày 21/10 ở Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị phổ biến 400-700mm, có nơi trên 800mm; ở Bắc Nghệ An, Thừa Thiên Huế phổ biến 400-500mm, có nơi trên 500mm; ở Đà Nẵng, Quảng Nam phổ biến 250-350mm, có nơi trên 400mm; Từ Quảng Ngãi đến Phú Yên phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm.

Từ nay đến ngày 18/10 ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm.

Cảnh báo: Sau ngày 21/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ còn có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 2.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí