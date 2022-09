Trùm mafia Mỹ vào tù vì lời khai của gái bán dâm

Hồi đầu những năm 30 của thế kỷ trước, tập đoàn tội phạm Luciano của “siêu trùm” Charles Luciano bắt đầu tiếp quản hoạt động bảo kê mại dâm quy mô nhỏ ở thành phố New York. Tháng 6/1935, Thống đốc New York là ông Herbert H. Lehman đã bổ nhiệm Thomas E. Dewey làm công tố viên đặc biệt để chống tội phạm có tổ chức trong thành phố.

Dewey đã chỉ đạo Eunice Carter, nữ công tố viên dưới quyền, phụ trách điều tra hoạt động mại dâm liên quan tới Charles Luciano, trùm xã hội đen quyền lực nhất ở New York và cũng là cha đẻ của mafia Mỹ. Eunice Carter thu thập chứng cứ bằng cách nói chuyện với nhiều gái mại dâm và nghe lén các cuộc nói chuyện của Luciano.

Cuộc đột kích vào 200 nhà thổ

Ngày 2/2/1936, Dewey chỉ đạo Eunice Carter khám xét 200 nhà thổ ở quận Manhattan và Brooklyn. Hành động ấy khiến dư luận Mỹ gọi ông là “người chống tội phạm tiêu biểu”. Để ngăn những viên cảnh sát tham nhũng cản trở chiến dịch khám xét, Eunice Carter điều động 160 cảnh sát không liên quan tới hoạt động chống tội phạm. Những cảnh sát này phải mật phục trên các phố để chờ mệnh lệnh. Vài phút trước khi chiến dịch khám xét diễn ra, họ mới biết nhiệm vụ cụ thể.

Ảnh chân dung Charles Luciano trong hồ sơ của Sở Cảnh sát New York. Ảnh: mafia-history.org.

Chiến dịch khám xét đồng loạt dẫn tới việc bắt 10 nam giới và 100 phụ nữ. Khác với những lần bắt trước, Eunice Carter không thả các nghi phạm, mà đưa họ ra tòa. Thẩm phán ấn định mức bảo lãnh tại ngoại cho mỗi nghi phạm là 10.000 USD - con số vượt quá khả năng của họ.

Eunice Carter đã tạo được lòng tin với một số gái bán dâm và “tú bà” quản lý nhà thổ. Họ khai các phần tử mafia đã đánh họ và ép họ nộp tiền bảo kê. Nữ công tố viên thuyết phục họ làm chứng chống các trùm mafia trước tòa án để giảm thời gian ngồi tù. Giữa tháng 3/1936, nhiều nghi phạm đã đồng ý làm chứng chống “bố già” Luciano.

Nỗ lực tẩu thoát bất thành của siêu trùm

Cuối tháng 3/1936, Luciano nhận tin cảnh sát sắp bắt ông ta, nên “bố già” đã rời New York và tới thành phố Hot Springs, bang Arkansas. Một cảnh sát New York đang thực hiện nhiệm vụ khác ở Hot Springs đã thấy Luciano và báo công tố viên đặc biệt Dewey. Ngày 3/4/1936, cảnh sát bắt Luciano tại Hot Springs. Hôm sau, Dewey truy tố Luciano cùng các đồng phạm về tội ép gái mại dâm và các “tú bà” nộp tiền bảo kê.

Các luật sư của Luciano khởi động cuộc chiến pháp lý quyết liệt để ngăn cảnh sát dẫn độ “bố già” về New York. Thậm chí, một thuộc hạ của siêu trùm còn hối lộ Bộ trưởng Tư pháp bang Arkansas 50.000 USD để ông ngăn cảnh sát đưa Luciano về New York, song vị bộ trưởng chẳng những từ chối mà còn công bố hành vi hối lộ ấy. Cuối cùng, cảnh sát dẫn độ thành công Luciano về New York vào hôm 18/4/1936. Một thẩm phán ra lệnh tạm giam siêu trùm mafia và không cho phép ông ta nộp tiền để tại ngoại.

Quá trình xét xử Luciano bắt đầu từ ngày 13/5/1936. Nhiều gái mại dâm và "tú bà" đã làm chứng trước tòa. Họ khai Luciano và các thuộc hạ của ông ta đã dùng vũ lực để buộc họ nộp tiền bảo kê. Cuối cùng, thẩm phán tuyên “bố già” 50 năm tù vì tội ép 62 người nộp tiền bảo kê.

Nhiều đồng phạm của ông trùm cũng nhận án tù. “Trùm của các ông trùm mafia” nỗ lực kháng án, nhưng thất bại và phải chấp nhận cuộc sống trong tù, thực hiện các công việc chân tay trong quá trình cải tạo.

Tác giả: Kiến Văn

Nguồn tin: zingnews.vn