Trong phong thủy xây nhà 6 điều này là tuyệt đối kiêng kỵ, người giàu không bao giờ phạm phải

Xây nhà thường phải quan tâm đến những điều kiện phong thủy khác nhau nhằm giữ cho nhà ở cân đối, thịnh vượng và tạo tiền đề tốt cho cuộc sống. Ngoài những điều kiện phong thủy hướng nhà hay vị trí các phòng… thì 6 lỗi phong thủy nhà ở dưới đây là nên chú ý tránh xa thêm nữa để tránh ảnh hưởng đến sinh khí của ngôi nhà.

Trước nhà có cây to hoặc cây khô

Phong thủy rất kỵ việc có cây khô hoặc cây to ở trước nhà, điều này sẽ khiến chủ nhà buồn khổ, cô độc. Vì vậy, cần chặt hết những cây chết khô và không trồng duy nhất một cây to trước nhà. Nếu có cây to và chưa thể chặt được thì gia chủ nên dùng một đèn sáng trước cửa hoặc để tranh nhiều màu đỏ (thuộc Hoả) treo trước cửa.

Nhà ở đối diện với đường vòng hoặc giao lộ

Nếu nhà ở đối diện đường vòng hoặc đối diện với giao lộ thì khí sẽ chiếu thẳng vào nhà. Sát khí sẽ gây thị phi, bất hoà, ly tán gia đình và không tốt cho những thành viên trong gia đình. Nếu có những căn nhà như vậy thì nên dùng làm cơ sở kinh doanh chứ không nên ở.

Nhà ở có dốc cao chạy thẳng vào nhà

Nếu có dốc cao chạy thẳng vào nhà thì khí xấu sẽ xung thẳng vào nhà hoặc khí tốt trong nhà bị đổ thẳng ra đường. Khí vận chuyển trong ngôi nhà cũng giống như mạch máu chảy trong cơ thể, phải thu nạp sinh khí và xuất đi uế khí. Khí phải vận chuyển quanh co uốn lượn, không được xộc thẳng vào hoặc xộc thẳng ra ngoài.

Để hóa giải, cần xây nhiều bậc lên xuống để giảm xung khí và treo rèm ở cửa ra vào. Ngoài ra, có thể dùng thêm chó đá, đôi con nghê, hoặc tượng Quan Công, tượng Phật Bà chế ở vị trí dốc cao đâm vào nhà.

Trong nhà có xà nhà chắn ngang giường ngủ hoặc bàn thờ, bếp

Tại những vị trí đặt xà, khí của nó tương đối mạnh và thường là sát khí. Nếu giường ngủ đặt ngay phía dưới xà nhà hoặc dưới chân cầu thang thì sẽ vô cùng bất lợi. Cần khắc phục nhược điểm này bằng cách kê giường chỗ khác hoặc dùng một trần gỗ hoặc giấy căng ngang, phủ lấy xà nhà để giảm bớt tác động xấu của xà. Điều này cũng được áp dụng tương tự với bếp và bàn thờ.

Nhà trước cao sau thấp

Phong thủy cho rằng, trường hợp này sẽ khiến gia chủ không phát về hậu vận, càng ở lâu sẽ càng sinh ra suy bại, hao tốn tiền tài, công danh. Do đó, cần khắc phục ngay bằng cách xây dựng một bức tường cao phía sau nhà, ở đó đặt một vài cột đèn sáng chiếu lên mái sau nhà. Phía trước nhà nên hạ thấp cổng, cửa và chiều cao tường chắn phía trước nhà. Ngoài ra, cần kết hợp thêm các yếu tố nội thất, sử dụng các vật khí để tăng vượng khí trong nhà.

Hai căn nhà có cửa chính xung đối nhau

Nếu hai ngôi nhà có cửa chính xung đối nhau sẽ làm cho khí nhà này xông thẳng vào cửa nhà kia, chắc chắn sẽ có một nhà bị ảnh hưởng xấu. Để khắc phục điều này, có thể treo chuông gió hoặc treo bốn chữ Thiên Quan Tứ Phúc ở cửa chính.

Ngoài ra, để hoá giải còn có thể dùng đôi con nghê, tượng Quan Công, tượng Phật Bà để trấn ở cửa hoặc dùng những loại cầu thuỷ tinh treo đở cửa.

