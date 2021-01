Trốn thuế, gian lận: Cổ phiếu công ty shark Hưng "lãnh đòn"

Shark Phạm Thanh Hưng là Phó Chủ tịch Cen Group, công ty mẹ Cenland

Phiên giao dịch hôm nay (22/1), cổ phiếu CRE của Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cenland) tăng giá, ghi nhận phiên hồi phục thứ hai sau đợt điều chỉnh mạnh ở phiên 19/1 và 20/1.

Cụ thể, đóng cửa phiên cuối tuần, CRE tăng 2,42% lên 25.400 đồng. Trước đó, mã này cũng đã hồi phục 1,22% , chấm dứt chuỗi giảm 7 phiên liên tục kéo dài từ phiên 12/1 đến 20/1.

CRE hồi phục bất chấp việc mã cổ phiếu này vừa bị Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HSX) "chiếu tướng", bổ sung vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) do có hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Cụ thể, ngày 15/1 vừa qua, Cục Thuế TP Hà Nội đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Cenland với tổng số tiền hơn 2,75 tỷ đồng.

Trong đó, "đại gia" bất động sản này bị phạt tiền 356 triệu đồng vì hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu 1,8 tỷ đồng tiền thuế, tiền chậm nộp hơn 605 triệu đồng. Bên cạnh đó còn bị phạt hơn 12 triệu đồng do có hành vi sử dụng hóa đơn không có giá trị và xuất hóa đơn sai thời điểm.

Được biết, công ty liên quan tới "shark" Phạm Thanh Hưng có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, tăng số thuế được miễn, giảm. Tuy nhiên, người nộp thuế đã ghi chép kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ.

Bên cạnh đó, CRE còn có thêm một số sai phạm như kê khai sai trên tờ khai thuế, sử dụng hóa đơn không có giá trị sử dụng, xuất hóa đơn sai thời điểm.

Cổ phiếu CRE từng đạt đỉnh 29.100 đồng trong ngày 29/12/2020 trước khi bước vào nhịp điều chỉnh dài sau đó.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 của Cenland, mặc dù doanh thu thuần quý 4 của doanh nghiệp đạt 805 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 99,5 tỷ đồng tăng 58% so với quý 3 nhưng mức lãi này vẫn giảm nhẹ so cùng kỳ.

Doanh thu thuần cả năm đạt 2.113 tỷ đồng, tương đương với 92% doanh thu năm 2019. Trong đó, doanh thu môi giới đạt 1.037 tỷ đồng, bằng 81% năm 2019, doanh thu chuyển nhượng bất động sản tăng nhẹ lên 1.039 tỷ.

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Cenland cũng bị giảm khá sâu, mức giảm 23% so năm trước, đạt 302 tỷ đồng.

Tác giả: Mai Chi

Nguồn tin: Báo Dân trí