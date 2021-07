Tròn 1 năm sau ca đại phẫu tách rời, cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi hiện giờ ra sao?

Tròn 1 năm diễn ra đại phẫu tách rời cặp song sinh hàng triệu người nín thở theo dõi

"Mẹ đã cố gắng hết sức và đánh đổi tất cả, chỉ mong hai con được sống, được một cuộc đời bình an. Nếu ai hỏi mẹ có hối hận? Mẹ xin trả lời là không. Mẹ chấp nhận vượt qua tất cả vì con và bỏ ngoài tai những điều không hay.

Dù con có như thế nào, con vẫn luôn là con của mẹ. Dù con có như thế nào, mẹ vẫn sẽ giữ lại con, bằng mọi giá!". Chị Trần Thị Hồng Thúy (TP.HCM), mẹ hai bé song sinh dính liền Trúc Nhi và Diệu Nhi đã viết những lời ấy gửi hai con trước ngày diễn ra cuộc đại phẫu.

Đúng 1 năm trước, ngày 15/7/2020, hàng triệu người đã dõi theo hành trình tách rời cặp song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi tại Bệnh Viện Nhi Đồng Thành phố. Trúc Nhi và Diệu Nhi được phát hiện dính nhau vùng bụng chậu với 4 chân tách rời, có chung một dây rốn từ tuần thai thứ 16.

Đây là một trong những trường hợp song thai dính nhau cực kỳ hiếm gặp. Theo ước tính trên thế giới, tỉ lệ song thai dính nhau là 1/200.000 trẻ sống sót. Trong số đó, chỉ có 6% là dính nhau theo kiểu ischiopagus tetrapus như của Trúc Nhi và Diệu Nhi.

Trúc Nhi - Diệu Nhi của 1 năm trước, khi chuẩn bị được phẫu thuật tách rời.

Sau khi Hội chẩn tiền sản Bệnh Viện Nhi Đồng Thành phố tư vấn, tiên lượng những rủi ro sau sinh và lên phương án đón bé bài bản sau sinh, cha mẹ vẫn quyết tâm giữ thai để hai con được có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Sinh ra với hình hài không nguyên vẹn, nương tựa nhau bằng những cơ quan, nội tạng duy nhất cho cả hai cá thể, Trúc Nhi và Diệu Nhi đã chào đời ở tuần thai thứ 33, bởi sự dũng cảm phi thường, tình yêu thương và cả nghị lực từ trái tim của cha mẹ hai em.

Trong quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc đầy căng thẳng, có những ngày đầy sóng gió. Nhưng Trúc Nhi và Diệu Nhi đã tự vực dậy mạnh mẽ, bảo toàn sự sống cho nhau và đủ sức khỏe để bước vào ca đại phẫu, khi được 13 tháng tuổi.

Trúc Nhi - Diệu Nhi đã hồi phục thần kỳ sau ca đại phẫu "chấn động thế giới" ngày 15/7/2020.

TS.BS Trương Quang Định, vị bác sĩ tổng chỉ huy cuộc đại phẫu, bác sĩ vạch vết dao đầu tiên chia cắt và cho hai con một cuộc đời mới, thời điểm ấy đã nguyện: "Các bác sĩ sẽ xin phép đấng tạo hóa để khai sinh ra 2 con một lần nữa với nguyên vẹn hình hài. Tâm nguyện của chúng tôi là trả lại cho 2 bé một cuộc đời lành lặn như bao trẻ khác".

Tối 15/7, hành trình "chỉnh lại tạo hóa" được hàng triệu người Việt Nam hồi hộp theo dõi đã thành công bước đầu. Trúc Nhi và Diệu Nhi được tách nhau ra để sống độc lập.

Sau 1 năm, Trúc Nhi - Diệu Nhi hồi phục kỳ diệu, chạy nhảy tung tăng

Tròn 1 năm ngày ca mổ tách rời diễn ra, Trúc Nhi - Diệu Nhi đã có một cuộc sống mới. Nếu như 1 năm trước, ba mẹ hai em khóc rất nhiều, thì hiện tại, chỉ có nụ cười hiện diện trên môi. Mẹ hai bé xúc động: "Cứ ngỡ như hôm qua nhưng nó đã là 1 năm rồi. Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi sự hạnh phúc này. Nghe được tiếng con gọi mẹ, mỗi lần ra ngoài là 2 đứa ôm 2 chân không cho mẹ đi, những lúc làm nũng, những đêm mớ giật mình khóc, con cũng chỉ gọi Mẹ ơi".

Trúc Nhi, Diệu Nhi đang phát triển tốt và sắp "đuổi kịp" các mốc phát triển của trẻ bình thường.

Mẹ hai bé khoe, Trúc Nhi và Diệu Nhi rất lém lỉnh. thậm chí còn hơi... bắt nạt mẹ. Chị "mách tội": "Mẹ con dạo này coi con khỏe lắm ạ. Không vừa ý lăn ra khóc. Không cho cũng lăn ra khóc. Không làm gì cũng lăn ra khóc. Khóc một cách rất chuyên nghiệp, khẩu hình mở thật to, gào thật lớn kết hợp cơ thể lăn đùng đùng dưới nền nhà. Lớn xíu nữa rồi nói lại mẹ nhem nhẻm luôn!".

Cặp song sinh vừa lên hai, lém lỉnh, nói tốt và rất thích múa hát.

Mách vậy thôi, chứ kỳ thực, mẹ Trúc Nhi - Diệu Nhi rất "ghiền" các con. Hai bé cũng biết làm nhiều trò, hát múa giỏi, nói tốt. Sau một thời gian tập vật lý trị liệu hông, chân cũng như làm một số thủ thuật y tế khác, hai bé đều đáp ứng tốt. Trúc Nhi - Diệu Nhi có thể chạy chơi quanh nhà. Các bác sĩ đánh giá, hai bé đang dần bắt kịp chuẩn phát triển của các bạn cùng trang lứa.

Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi sau 1 năm phẫu thuật tách rời

Câu chuyện của Trúc Nhi - Diệu Nhi không chỉ là một kỳ tích rực rỡ tạo nên bởi trí tuệ và tài năng của đội ngũ y bác sĩ hay sự tiến bộ của khoa học, hỗ trợ của công nghệ; mà còn từ những trái tim.

Trái tim của ba mẹ em, những người đã khóc nhiều như thể dồn nước mắt của cả đời người vào hơn 3 năm. Trái tim của gần 100 thiên thần áo trắng đã tham gia ca mổ hôm ấy, tìm cách để trao tặng hai em cuộc đời mới. Trái tim của những lời cầu nguyện và tin vào "phép màu".

Để sau 1 năm, tất cả chúng ta có thể mỉm cười và tiếp tục dõi theo hành trình trưởng thành của Trúc Nhi - Diệu Nhi bé bỏng.

Tác giả: Bích Chi

Nguồn tin: Nhịp sống Việt