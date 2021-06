Trở thành vợ 'streamer giàu nhất Việt Nam' nhưng Xoài Non vẫn bị đại gia giấu mặt gạ gẫm làm 'sugar baby'

Dù chênh nhau 13 tuổi nhưng chuyện tình của Xoài Non và "streamer giàu nhất Việt nam" Xemesis vẫn được đông đảo người hâm mộ ủng hộ. Năm 2020, cặp đôi đã chính thức "về chung một nhà" bằng một đám cưới "siêu khủng" với sự góp mặt của đông đảo bạn bè, người thân của hai bên gia đình. Trên kênh YouTube, Xemesis cũng thường xuyên chia sẻ những vlog đáng yêu của hai vợ chồng trong cuộc sống hàng ngày.

Mới đây, Xoài Non đã đăng tải hình ảnh tin nhắn một vị đại gia giấu tên muốn mời cô làm "sugar baby". Người này đã nhờ nhân viên của mình nhắn tin, đồng thời hứa sẽ chu cấp "kín đáo", một tháng gặp nhau 4-5 lần. Thậm chí, tiền chu cấp cũng sẽ do Xoài Non "chủ động" đề nghị.

Trước tin nhắn này, Xoài Non đã "lẳng lặng chụp màn hình", đăng story và thể hiện sự cười cợt. Điều này cho thấy hotgirl sinh năm 2002 cũng không mấy để tâm về vấn đề này. Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng vị đại gia giấu tên này đã "quên search google" về Xoài Non trước khi đưa ra lời đề nghị này.

Xoài Non được xem là "nàng dâu hào môn" khi chồng cô là một YouTuber, doanh nhân có tiếng ở TP HCM. Hiện tại Xemesis đang tiếp quản chuỗi cửa hàng mô-tô và salon ô-tô của gia đình.

Hiện tại, cô nàng đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng. Qua nhiều vlog, người hâm mộ cũng đã trầm trồ, xuýt xoa trước cuộc sống "làm dâu hào môn". Hotgirl Xoài Non cũng nhận được nhiều sự yêu thương từ phía ba mẹ chồng.