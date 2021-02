Triệu tập học sinh lớp 10 chỉnh sửa văn bản hỏa tốc của UBND tỉnh

Văn bản 969/UBND-VX1 ngày 15/2/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 17/2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định được người chỉnh sửa, làm giả văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cho học sinh các cấp, sinh viên, học viên đi học trở lại bị phát tán lên mạng xã hội.

Cụ thể, văn bản hỏa tốc UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành ngày 15/2 gửi tới các đơn vị liên quan về việc cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đi học bình thường trở lại từ thứ Tư, ngày 17/2, nhằm mùng 6 Tết Nguyên đán Tân Sửu.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học theo đúng quy định và hướng dẫn của ngành y tế.

Tuy nhiên, một số đối tượng đã sửa ngày trên văn bản, thay đổi thời gian học sinh đi học trở lại thành ngày 1/3, gây nhiễu loạn thông tin cho phụ huynh, học sinh.

Vào cuộc điều tra, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến chiều 16/2, lực lượng chức năng đã triệu tập 4 học sinh đang học tại các Trường THPT trên địa bàn TP Bảo Lộc để làm rõ. Công an xác định, N.H.L. (SN 2005) là người đã chỉnh sửa văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng bị nam sinh lớp 10 tải xuống, chỉnh sửa, lùi thời gian đi học đến ngày 1/3.

L. khai đã tải hình ảnh văn bản 969/UBND-VX1 ngày 15/2/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng từ mạng xã hội. Sau đó, em dùng photoshop để chỉnh sửa "thứ Tư ngày 17/2/2021" thành "thứ Hai ngày 1/3/2021" rồi gửi văn bản đã qua chỉnh sửa cho nhóm chat bạn bè, với mục đích đùa giỡn với nhau.

Sau đó, hình ảnh văn bản giả mạo bị phát tán, lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, làm nhiễu loạn thông tin khiến nhiều người hoang mang.

Căn cứ Nghị định 15 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện…, các trường hợp thông tin, chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ xử phạt hành chính 10 triệu đồng, buộc gỡ bỏ và đính chính lại thông tin.

