Triệt phá đường dây sản xuất ma túy 'khủng', thu giữ hơn 1000 viên thuốc lắc

Ngày 21/1 (tức 28 Tết), Công an TP. Biên Hòa cho biết, vừa bàn giao 2 nghi an Lê Ngọc Thạc (47 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP. HCM) và Cao Văn Khương (49 tuổi, ngụ quận gò Vấp, TP. HCM) cho Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Khương và Thạch. Ảnh: VOV

Theo Người Lao Động, khoảng 21h30 ngày 21/1, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy (Công an TP. Biên Hòa) đã ập vào bắt quả tang Thạch và Khương tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn khu phố 1, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa. KHám xét người 2 nghi can, công an thu giữ 1.000 viên thuốc lắc, 2 điện thoại và 900.000 đồng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng khám xét nhà của Khương ở quận Gò Vấp (TP. HCM), thu giữ thâm 64 viên thuốc lắc, 2 hộp nhựa chứa chất bột màu trắng, xanh (trọng lượng khoảng 500 gram); đối tương jnày khai nhận đây là bột ma túy dùng để nén lại thành viên thuốc lắc.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Nhịp Sống Việt

Khám xét nhà của Thạch tại quận Thủ Đức (TP.HCM) trinh sát thu giữ hơn 30 lít dung dịch, 3 gói bột màu trắng nặng 1,5kg, 45 lọ thuốc tân dược, 1 máy xay bột, 1 máy dập viên nén, 1 cân điện tử,… Thạch khai nhận đây là những dụng cụ, nguyên liệu dùng sản xuất thuốc lắc.

Bước đầu 2 nghi can khai nhận đã mua các loại hóa chất, thuốc tây đem về điều chế, sản xuất thuốc lắc rồi mang đi tiêu thụ ở khu vực địa bàn giáp ranh giữa Đồng Nai và TP. HCM.

