Triệt phá đường dây lô đề, cá độ bóng đá qua mạng thu giữ 360 triệu đồng

Các "con bạc" trong đường dây lô đề và cá độ bóng đá qua mạng bị bắt giữ, triệu tập

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 23-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và một số đơn vị nghiệp vụ liên quan đồng loạt tấn công và phá thành công chuyên án ĐB1020, triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới các hình thức đánh lô đề, cá độ bóng đá qua mạng.

Cơ quan điều tra xác định, cầm đầu đường dây này là đối tượng Trần Khắc Dũng (35 tuổi, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Lực lượng chức năng tổ chức bắt giữ đối tượng Trần Khắc Dũng

Qua khám xét nhà riêng các nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ 360 triệu đồng tiền mặt, 3 ô tô, 36 chiếc điện thoại, 20 thẻ ATM, 36 chiếc điện thoại, máy tính bảng…

Kết quả đấu tranh bước đầu cho thấy, đây là đường dây tổ chức đánh bạc hoạt động chuyên nghiệp, hình thành trong một thời gian dài, đã lôi kéo nhiều đối tượng hình sự tại nhiều địa bàn tham gia; thủ đoạn hoạt động tinh vi, kín kẽ, ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội để thực hiện tội phạm và che dấu tội phạm.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, mỗi ngày đường dây này giao dịch số tiền đánh bạc hơn 600 triệu đồng.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét, lấy lời khai các đối tượng

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật và đấu tranh mở rộng chuyên án.

Tác giả: DƯƠNG QUANG - SỸ QUÝ

Nguồn tin: Báo Sài gòn Giải phóng