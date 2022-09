Triệt phá đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán súng quân dụng số lượng "khủng"

Từ đầu năm 2022, trên địa bàn TP Rạch Giá và một số huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xuất hiện tình trạng nhiều đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội sử dụng, tàng trữ vũ khí, các loại súng có tính năng như vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, hung khí đề giải quyết mâu thuẫn, bảo kê các điểm tệ nạn xã hội, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ công phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố rà soát, lên danh sách, triển khai các biện pháp đấu tranh các đối tượng hình sự có dấu hiệu mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Đối tượng cầm đầu Dương Minh Tuấn (tức Ba Teo).

2 đối tượng Cao Văn Hoài và Võ Ngọc Trăm.

Ngày 8/8, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án do Đại tá Mai Hòa Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự làm Trưởng ban chuyên án; Trung tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự làm Phó trưởng ban chuyên án.

Các đối tượng bị Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ, khởi tố về hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng.

Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo với Ban Chỉ huy chuyên án về nhóm đối tượng chế tạo, mua bán súng do Dương Minh Tuấn (tức Ba Teo, SN 1992, thường trú số 840 Nguyễn Thị Định, khu phố Vĩnh Viễn, phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá, Kiên Giang) cầm đầu. Dương Minh Tuấn là đối tượng có 2 tiền án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tuấn không có nghề nghiệp ổn định, có biểu hiện nghi vấn mua các loại súng, công cụ hỗ trợ từ nhiều nguồn khác nhau, để tự chế tạo, sửa chữa, nâng cấp thành súng có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng.

Tang vật thu giữ.

Trong đó, Dương Minh Tuấn đặt mua các loại súng của đối tượng Cao Văn Hoài và Võ Ngọc Trăm (tạm trú số: 1028/19A, khu phố 4, Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, TP Rạch Giá, Kiên Giang). Để cải tạo súng có độ sát thương và chính xác cao, bán được nhiều tiền nên Tuấn đã thuê đối tượng Trần Văn Năng (SN 1983, thường trú tại số 463, đường Trần Khánh Dư, phường An Hòa, TP Rạch Giá) tiện cắt các linh kiện, thiết bị để chế tạo, cải tạo súng như: nòng súng, cò, kim hỏa, ốp tay súng... Sau khi cải tạo thành công, Tuấn bán lại cho nhiều đối tượng trên địa bàn TP Rạch Giá, TP Phú Quốc và các huyện Hòn Đất, Châu Thành, An Biên...

Cơ quan Công an khám xét nơi ở của đối tượng cầm đầu Dương Minh Tuấn (tức Ba Teo).

Trung tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Phó trưởng ban chuyên án cho biết, từ tài liệu nghiệp vụ và nguồn tin trinh sát, xác định đường dây chế tạo, mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn liên quan đến nhiều đối tượng, nhóm tội phạm ở nhiều địa bàn trong và ngoài tỉnh, nếu không kịp thời đấu tranh ngăn chặn, sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình ANTT.

Ngày 22/8, Ban chuyên án quyết định phá án với sự tham gia hỗ trợ trực tiếp của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an. Các Tổ công tác nhận lệnh đồng loạt tổ chức bắt, khám xét nơi ở 10 đối tượng có hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Qua đó, phát hiện, thu giữ 82 khẩu súng các loại, 341 viên đạn các loại, 365 ống kim loại, một số công cụ hỗ trợ; 1 máy tiện chuyên dụng màu xanh và nhiều thiết bị, máy móc phục vụ việc chế tạo, cải tạo các loại súng bắn đạn bị, đạn thể thao thành súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng.

Máy móc, thiết bị các đối tượng sử dụng để chế tạo, cải tạo các loại súng bắn đạn bị, đạn thể thao thành súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng.

Các đối tượng thực hiện hành vi mua bán, giao nhận hàng qua các ứng dụng mạng xã hội và dùng thủ đoạn gửi hàng qua các dịch vụ chuyển phát hàng hóa.

Tang vật thu giữ đưa đi giám định với kết quả, trong 82 khẩu súng thu giữ có: 11 khẩu súng chế tạo thủ công, có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, thuộc danh mục vũ khí quân dụng; 51 viên đạn vũ khí quân dụng; 14 súng công cụ hỗ trợ và 225 viên đạn công cụ hỗ trợ; 57 súng đồ chơi nguy hiểm, 53 viên đạn thể thao.

Cán bộ điều tra làm việc với các đối tượng.

Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đường dây hoạt động chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ do Dương Minh Tuấn, Cao Văn Hoài, Võ Ngọc Trăm cầm đầu, hoạt động manh động, phức tạp gây nguy hiểm cho trật tự an toàn xã hội. Việc xác lập, đấu tranh chuyên án đã kịp thời làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và tổ chức bắt giữ, xử lý, triệt xóa đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí, công hỗ cụ trợ, thu giữ nhiều vật chứng quan trọng. Chuyên án đã thể hiện tinh thần chủ động tấn công tội phạm và ngăn chặn nguy cơ các đối tượng sử dụng các loại súng có tính năng như vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, hung khí đề gây mất ANTT trên địa bàn.

Đến nay, Ban chuyên án đã bắt giữ, khởi tố 10 đối tượng về hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng. Các đối tượng gồm: Dương Minh Tuấn (tức Ba Teo, SN 1992, thường trú số 840 Nguyễn Thị Định, khu phố Vĩnh Viễn, phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá, Kiên Giang); Trần Văn Năng (SN 1983, thường trú ấp Cải Đuốc nhỏ, xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang); Cao Văn Hoài (SN 1995, thường trú số 414, Nguyễn Chí Thanh, khu phố 6, phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, Kiên Giang); Võ Ngọc Trăm (vợ Cao Văn Hoài, SN 1996, thường trú ấp Cán Gáo, xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang); Trần Ngọc Thuận (SN 1987, thường trú: tổ 17, ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang); Lưu Tấn Đạt (tức Đen, Cậu Hai, SN 1987, thường trú: 418 Trần Khánh Dư, phường An Hòa, TP Rạch Giá, Kiên Giang); Phan Văn Tính (tức Tính “Ba Sanh”, SN 1981, thường trú: 334/22 Nguyễn Trung Trực, khu phố 4, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, Kiên Giang); Phương Hữu Nhân (SN 2000, thường trú ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang); Phạm Văn Giàu (SN 1998, thường trú ấp 9, xã Trí Lực, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau); Khưu Thanh Tùng (tức Tùng “Zen”, SN 1993, thường trú số 48, Đặng Dung, phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, Kiên Giang).

Tác giả: Trần Lĩnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân