Triển khai quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường trao quyết định và chúc mừng Đại tá Vũ Hồng Văn.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương chỉ định Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tham gia Ủy viên Ban chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị trong thời gian tới, Đại tá Vũ Hồng Văn cùng Ban giám đốc Công an tỉnh và tập thể đơn vị tập trung củng cố lực lượng, đoàn kết, chăm lo vì nhiệm vụ chung của tỉnh. Đồng thời, có phương án thích hợp, khẩn trương trong việc đưa công an chính quy về xã theo đúng tinh thần, chủ trương của cấp trên, nhằm sớm phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có các tổ chức cơ sở Đảng của ngành công an.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Vũ Hồng Văn cho biết, bản thân sẽ đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm cùng tập thể Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; xây dựng lực lượng Công an tỉnh vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Được biết, Đại tá Vũ Hồng Văn từng đảm nhiệm chức vụ Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Tháng 6/2018 đồng chí được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Tháng 11/2019, Đại tá Vũ Hồng Văn được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai./.

Nguồn tin: Báo Chính phủ