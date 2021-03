Trèo lên lan can cầu chơi, nam thanh niên trượt chân rơi xuống sông tử vong

Thi thể nạn nhân được trục vớt lên bờ (Ảnh: Hoàng Phạm).

Sáng ngày 15/3, một nhóm người đến khu vực cầu Cốc Ly, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai vui chơi. Lúc này, một nam thanh niên ngồi lên lan can cầu và bất ngờ bị ngã xuống sông.

Đại diện Công an huyện Bắc Hà cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã huy động lực lượng, phối hợp cùng chính quyền xã và người dân khẩn trương tìm kiếm tung tích nạn nhân.

"Nguyên nhân ban đầu do nạn nhân đến cầu Cốc Ly chơi, trong lúc trèo lên lan can cầu đã bị trượt chân té xuống sông", vị đại diện Công an huyện Bắc Hà thông tin.

Vào lúc 13h cùng ngày 15/3, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy (Ảnh: Hoàng Phạm).

Đến 13h cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng trục vớt.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Trần Thanh

Nguồn tin: Báo Dân trí