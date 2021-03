Tranh thủ quan hệ trên xe, cô gái hốt hoảng vì khiến bạn trai phải cấp cứu trong đau đớn

Andy và Bree đã có một chuyến đi dài và sau đó họ đột ngột quyết định dừng tại một nơi kín đáo để quan hệ ngay trong xe. Nhưng mọi thứ sau đó mau chóng trở thành cơn ác mộng khi Bree đã vô tình gây ra chấn thương tình dục đầy đau đớn cho bạn trai.

Chia sẻ trên chương trình TLC, Sex Sent Me to ER (chương trình thực tế diễn lại những vụ tai nạn tình dục có thật), Andy kể lại: “Khi tôi nhìn xuống thì thấy "cậu nhỏ" của mình đang sưng to như cổ tay vậy. Thậm chí còn có máu chảy ra không ngừng. Khi ấy, tôi vô cùng đau đớn, nếu chấm điểm mức độ đau thì nó phải 10/10".

Andy đã bị gãy dương vật sau khi quan hệ với bạn gái Bree.

Bree nói thêm: "Tôi cảm thấy rất tội lỗi và lo lắng liệu Andy có thể quan hệ tình dục được nữa hay không". Với mong muốn cứu bạn trai, Bree đã lái xe 45 phút đến bệnh viện gần nhất.

Tại đây các bác sĩ đã thông báo tin không tốt lành cho Andy. Bác sĩ giải thích rằng anh đã bị gãy dương vật. “Tôi vô cùng lo sợ và hoang mang, liệu các bác sĩ có thể cứu chữa cho tôi như thế nào?", Andy nói.

Để có thể sửa chữa lại dương vật, Andy phải trải qua một cuộc phẫu thuật và còn phải bẻ lại cho đúng vị trí. Nghĩ lại trải nghiệm đáng sợ, Andy nói: "Điều duy nhất tồi tệ hơn việc bẻ gãy dương vật của bạn là bạn phải bẻ nó lại một lần nữa".

Dương vật của Andy sưng lên gấp ba lần kích thước bình thường và bị rỉ máu.

Bác sĩ Michael Guirguis giải thích rằng việc bẻ gãy bên còn lại là cần thiết vì “nếu không dương vật sẽ không cương cứng và thẳng. Tương lai nó có thể sẽ bị cong quá mức và đó là điều mà bệnh nhân rất có thể sẽ không muốn".

May mắn cho Andy, ca phẫu thuật thành công hoàn toàn nhưng anh bị cấm quan hệ tình dục trong 4 tuần để dương vật có cơ hội lành lại.

Andy cũng cho biết sau cùng "cậu nhỏ" của anh cũng ổn định nhưng nó sẽ ngắn hơn so với trước đây. "Không một người đàn ông nào muốn nghe rằng bác sĩ đã lấy đi một đoạn "cậu nhỏ", anh nói thêm.

Gãy "cậu nhỏ" - tai nạn tình dục khiến quý ông đau đớn

Dương vật hoàn toàn không có xương, mà bao gồm có thể hang và thể xốp. Thể hang ở hai bên và mặt trước; thể xốp ở giữa và mặt sau. Thể hang chạy từ góc xương mu ở hai điểm khác nhau rồi chập lại để sinh ra thân dương vật; thể xốp bao quanh niệu đạo từ màng hội âm cho tới miệng niệu đạo.

Khi dương vật ở trạng thái cương cứng, khi bao trắng căng ra, vì lý do nào đó làm tăng áp lực gây rách rách bao trắng, gọi là gãy dương vật, đó là thuật ngữ các nhà nam khoa đặt cho bệnh lý, chứ không phải tổn thương xương như ở các xương của cơ thể.

Bác sĩ Michael Guirguis.

Những nguyên nhân gây gãy "cậu nhỏ"

Nguyên nhân phổ biến của gãy dương vật bao gồm:

- Quan hệ không đúng tư thế

- Bị ngã, tai nạn xe hơi hoặc các hành động sai khác

- Tự bẻ gãy trong lúc "tự sướng"

Gãy dương vật có ảnh hưởng gì tới khả năng tình dục?

Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân sẽ ở lại bệnh viện, thường từ một đến ba ngày. Bác sĩ sẽ kê đơn thuốc giảm đau và thuốc kháng sinh cho bệnh nhân.

Sau khi phẫu thuật, vết gãy sẽ mất nhiều tháng để chữa lành hoàn toàn. Bệnh nhân không nên giao hợp ít nhất một tháng sau khi phẫu thuật.

Sau khi phẫu thuật có thể đạt kết quả tốt tới 90%. Đặc biệt, nếu không được điều trị, gãy dương vật có thể dẫn đến dương vật cong hoặc vĩnh viễn không có khả năng cương cứng đủ để quan hệ tình dục (rối loạn cương dương).

Bác sĩ Ngô Đình Vũ chia sẻ trên Sức khỏe đời sống - trang tin của Bộ Y tế về: Nguyên tắc bảo vệ “súng” khi “chinh chiến” Nỗi lo an toàn cho “cậu nhỏ” không bị gãy, hỏng luôn được phái mạnh đặc biệt chú ý khi yêu. Những phương cách dưới đây sẽ giúp các quý ông gạt bỏ được nỗi sợ hãi gãy “súng” và tận hưởng cuộc yêu trọn vẹn, viên mãn. Chung thủy một vợ một chồng: không ít ý kiến cho rằng những ca gãy dương vật thường gặp ở người quan hệ vụng trộm ngoài luồng. Tâm lý giải quyết nhanh hay sợ bị bắt gặp cùng với sự lo lắng khiến hai người không có thời gian để chuẩn bị tốt và thường diễn ra ở những nơi không phải để yêu. Trong tình trạng vội vàng như vậy rất dễ bị tai nạn phòng the trong đó có gãy “súng”. Khúc dạo đầu nhẹ nhàng: Trong lúc quan hệ vì nôn nóng, nhiều người đàn ông cứ muốn nhanh nên dùng lực đẩy thật mạnh trong lúc đối tác của mình chưa sẵn sàng do “cô bé” chưa trơn ướt sẽ rất dễ làm gãy “súng” khi bị trật điểm đến va dương vật vào đáy chậu hoặc xương mu. Điều này cũng có liên quan đến chuyện yêu ngoài luồng, không có nhiều thời gian dạo đầu nhẹ nhàng và chuẩn bị tốt nhất cho cao trào yêu. Quan hệ đúng tư thế: có nhiều người, nhiều cặp bạn tình thích khám phá những tư thế yêu lạ để tìm cảm giác mạnh, nhưng chỉ một sơ suất nhỏ khi quan hệ sai tư thế hoặc ở tư thế làm khó cho cậu nhỏ thường phải vặn mình sẽ rất dễ gãy “súng”. Không cố tìm cảm giác mạnh, thử ân ái bằng những tư thế độc, lạ, nguy hiểm, không sử dụng chất kích thích, thuốc kích dục không nguồn gốc khiến cuộc ân ái quá phấn khích, để rồi không làm chủ được hành vi, đặc biệt lưu ý với những người luống tuổi. Không thủ dâm quá đà: Chuyện này xảy ra nhiều ở lứa tuổi mới lớn, khi họ chưa hiểu tác hại của việc thủ dâm nhiều. Cần tránh tuyệt đối, không bao giờ được bẻ dương vật của mình. Các chàng trai trẻ nên dành thời gian rảnh rỗi của mình vào việc luyện tập thể dục, đọc sách, nói chuyện với bạn bè để đầu óc thoải mái, không nghĩ nhiều tới việc “tự sướng”.

Nguồn tin: thoidaiplus.giadinh.net.vn