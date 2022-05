Trắng đêm tìm kiếm 2 anh em ruột mất tích khi tắm biển

Sáng ngày 17/5, tin từ Công an phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm hai học sinh mất tích khi đi tắm biển.

Đông đảo người dân và lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm hai anh em ruột mất tích dưới biển vào chiều ngày 16/5 (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h45 ngày 16/5, nhóm 7 học sinh rủ nhau ra đê biển thuộc tổ dân phố Tân Xuyên, phường Hải Thanh đá bóng.

Sau khi đá bóng xong, nhóm học sinh xuống biển tắm. Trong lúc tắm, do biển động, sóng to khiến em Bùi Chí T. (10 tuổi, học sinh Trường tiểu học Hải Thanh A) bị chới với giữa cơn sóng dữ. Thấy vậy, anh ruột của T. là Bùi Chí D. (13 tuổi, Trường THCS Hải Thanh) ra cứu em thì cả hai đều bị sóng cuốn mất tích.

"Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an, quân sự và lực lượng cứu hộ cứu nạn đã có mặt tại hiện trường để triển khai tìm kiếm, nhưng do sóng to nên đến 9h sáng nay (17/5) vẫn chưa tìm thấy hai cháu. Chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm", một lãnh đạo công an phường Hải Thanh thông tin thêm.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tung tích các nạn nhân.

